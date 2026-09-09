Consultor devolve maço de dinheiro que ajudante de pedreiro perdeu em Ibiraçu

O consultor de empresas Pedro Moro encontrou o dono de um maço com mais de R$ 1 mil que havia sido perdido no Centro de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O dinheiro foi devolvido na manhã desta quarta-feira (9) ao ajudante de pedreiro Matheus Reginaldo Celestino, de 24 anos, na mesma praça onde a quantia havia sido encontrada.
Matheus contou que o dinheiro era o pagamento por um serviço que havia realizado como ajudante de pedreiro e que usaria o valor para pagar a pensão da filha. Ele havia perdido as notas na última sexta-feira (28), quando foi a um churrasquinho fazer um lanche.
Segundo Matheus, ele colocou a mão no bolso para pegar um maço de cigarro e, sem perceber, acabou deixando o dinheiro cair. Ele deixou o local sem notar a perda.
Pedro estava na praça com amigos quando encontrou as notas no chão. Câmeras de segurança registraram o momento em que Matheus passa pela rua e, pouco depois, o dinheiro aparece no chão. Minutos depois, Pedro é visto nas imagens recolhendo as notas.
Após encontrar o dinheiro, o consultor procurou o dono e a história ganhou repercussão. Moradores de Ibiraçu se mobilizaram para tentar identificar quem havia perdido a quantia.
Matheus contou que já estava sem esperança de recuperar o dinheiro. A procura chegou até ele por meio de amigos que viram as publicações nas redes sociais e reconheceram a história. Foi assim que ele conseguiu entrar em contato com Pedro.
O reencontro aconteceu nesta quarta-feira, na mesma praça onde o dinheiro havia sido encontrado. Pedro entregou a quantia a Matheus, que recuperou o pagamento que havia perdido.