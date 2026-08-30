Competitividade: o Brasil não tem mais tempo a perder

O Movimento Brasil Competitivo é uma organização privada e suprapartidária que atua como um elo entre o setor público e o setor privado, para formular políticas que aumentem a produtividade e a competitividade da economia brasileira. É o MBC, por exemplo, que calcula o Custo Brasil, uma conta que já está em R$ 1,7 trilhão. Como sabemos, isso é o que pagamos a mais pelas nossas dificuldades estruturais, incluindo burocracia, tributos, infraestrutura e capital humano, minando a nossa competitividade global.





A taxa de juros nas alturas está matando a economia brasileira, como mostram os dados sobre recuperação judicial e endividamento das famílias. Quase todo dia uma grande empresa anuncia recuperação. Com essa remuneração do sistema financeiro, o investidor deixará o dinheiro no banco ou arriscará no setor produtivo? Observei no debate que o empresário brasileiro deveria ter mais medo de não investir, deixando o dinheiro parado, do que de investir e ficar para trás no mercado.





A indústria, por estar diretamente exposta à competição internacional, sofre de maneira mais intensa com as condições brasileiras. Hoje o ambiente econômico desestimula o capital produtivo e favorece o rentismo.





O problema obviamente não é apenas das empresas. Os juros elevados também atingem o consumidor, restringem o crédito e dificultam a aquisição de bens duráveis. A consequência é uma economia que anda de lado há anos. Economistas já falam em crescimento de apenas 1% a 1,5% no ano que vem, ou seja, estagnação.





Pensando no crescimento sustentado, deve ser prioridade estabelecer uma política industrial de Estado, e não de governo. O Brasil conseguiu fazer isso muito bem com o agronegócio, construindo ao longo de mais de duas décadas uma política de desenvolvimento que atravessou governos e foi sendo aperfeiçoada. Hoje o setor tem competitividade global.





Precisamos ter essa mesma visão estratégica para a indústria, como aliás estão fazendo as principais economias do mundo, que voltaram a tratar a política industrial como instrumento estratégico. Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul e Japão estão todos apoiando setores considerados estratégicos, com pacotes bilionários.





Outra frente que devemos enfrentar é o conhecido Custo Brasil. É importante deixar claro que não estamos falando aqui de uma pauta corporativa do empresariado. O Custo Brasil é um problema de toda a sociedade.