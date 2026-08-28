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Marcio Almeida

Artigo de Opinião

É CEO da Bluzz Saúde
Marcio Almeida

Voluntariado é fazer o bem e também se sentir bem

Quem dedica tempo a uma causa costuma encontrar algo que nem sempre está presente na rotina: a sensação de propósito
Marcio Almeida
É CEO da Bluzz Saúde

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 19:13

Publicado em 

28 ago 2026 às 19:13

Nesta sexta-feira, 28 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Voluntariado. A data nos convida a falar sobre solidariedade, mas também sobre uma relação que merece mais espaço nas discussões sobre saúde: a conexão entre ajudar o próximo e cuidar da própria saúde mental.

Na prática médica, aprendemos que saúde não se resume à ausência de uma doença. Ela envolve o modo como vivemos, nossas relações, nossas escolhas e a maneira como enfrentamos os desafios cotidianos. Nesse contexto, o voluntariado pode ocupar um lugar importante.

Quem dedica tempo a uma causa costuma encontrar algo que nem sempre está presente na rotina: a sensação de propósito. Saber que uma atitude, por menor que pareça, pode melhorar o dia ou a vida de outra pessoa produz uma percepção de utilidade e pertencimento. E isso tem impacto sobre a forma como enxergamos a nós mesmos.

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Há também um efeito sobre a autoestima. Quando reconhecemos que temos algo a oferecer, seja conhecimento, experiência, tempo ou simplesmente disposição para ouvir, fortalecemos a percepção de nossas próprias capacidades. É uma experiência que pode gerar satisfação e bem-estar.

Outro ponto que considero importante é a convivência. A solidão tem se tornado uma questão cada vez mais presente, inclusive entre pessoas que mantêm uma intensa vida digital. Estar conectado não significa necessariamente estar próximo. O voluntariado cria encontros presenciais, aproxima pessoas e permite a construção de vínculos em torno de objetivos comuns.

Essas relações podem funcionar como uma rede de apoio. Conhecer novas pessoas, compartilhar experiências e participar de um grupo ajuda a diminuir a sensação de isolamento e amplia nosso repertório para lidar com diferentes situações da vida.


Participar de voluntariados estimula novas relações e ajuda a combater o isolamento (Imagem: Bjorn Beheydt | Shutterstock)
Participar de voluntariados estimula novas relações e ajuda a combater o isolamento Imagem: Bjorn Beheydt | Shutterstock

Também acredito que o voluntariado pode mudar a maneira como percebemos nossos próprios problemas. Quando entramos em contato com outras realidades, somos convidados a olhar a vida por outros ângulos. Isso não elimina nossas dificuldades, naturalmente, mas pode nos ajudar a colocá-las em perspectiva.

Existe ainda uma dimensão prática. A atividade voluntária pode estimular a pessoa a sair de uma rotina marcada pelo trabalho, pelas responsabilidades e pelo excesso de tempo diante das telas. É uma oportunidade de movimentar-se, conversar, aprender e participar de algo coletivo.

Tudo isso precisa acontecer com equilíbrio. Ninguém deve assumir responsabilidades que comprometam seu próprio bem-estar. Quem cuida também precisa ser cuidado. O voluntariado deve caber na rotina e respeitar os limites de cada pessoa.

E não existe uma única maneira de ser voluntário. Para alguns, será participar de uma instituição. Para outros, ensinar uma habilidade, ajudar em uma campanha, acompanhar uma pessoa idosa, contribuir com uma organização social ou dedicar algumas horas a uma iniciativa comunitária. O tamanho da ação não determina o seu valor.


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Vejo cada vez mais a importância de uma abordagem que considere a pessoa em sua totalidade. Alimentação, atividade física, prevenção e acompanhamento médico continuam sendo pilares indispensáveis. Mas precisamos olhar também para aquilo que dá sentido à vida, para os vínculos que estabelecemos e para o sentimento de pertencimento.

O voluntariado reúne muitos desses elementos. Ao oferecer nosso tempo para alguém, criamos uma oportunidade de troca, aprendizado e conexão.

Talvez por isso ajudar seja uma experiência tão poderosa. Começamos pensando no que podemos fazer pelo outro e, no caminho, percebemos que aquela escolha também pode fazer bem para nós.

Neste 28 de agosto, fica o convite para cada pessoa encontrar uma forma possível de contribuir. Não é preciso transformar o mundo inteiro. Às vezes, transformar o dia de alguém já é um excelente começo.

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