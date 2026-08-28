Voluntariado é fazer o bem e também se sentir bem

Também acredito que o voluntariado pode mudar a maneira como percebemos nossos próprios problemas. Quando entramos em contato com outras realidades, somos convidados a olhar a vida por outros ângulos. Isso não elimina nossas dificuldades, naturalmente, mas pode nos ajudar a colocá-las em perspectiva.



Existe ainda uma dimensão prática. A atividade voluntária pode estimular a pessoa a sair de uma rotina marcada pelo trabalho, pelas responsabilidades e pelo excesso de tempo diante das telas. É uma oportunidade de movimentar-se, conversar, aprender e participar de algo coletivo.



Tudo isso precisa acontecer com equilíbrio. Ninguém deve assumir responsabilidades que comprometam seu próprio bem-estar. Quem cuida também precisa ser cuidado. O voluntariado deve caber na rotina e respeitar os limites de cada pessoa.



E não existe uma única maneira de ser voluntário. Para alguns, será participar de uma instituição. Para outros, ensinar uma habilidade, ajudar em uma campanha, acompanhar uma pessoa idosa, contribuir com uma organização social ou dedicar algumas horas a uma iniciativa comunitária. O tamanho da ação não determina o seu valor.





