Quer ajudar em tragédias? Governo do ES abre cadastro para voluntários

Voluntários vão poder atuar em tragédias climáticas no ES Crédito: Max Wender / Casa Militar ES

Agora, qualquer pessoa que queira ajudar em situações como enchentes e outros desastres no Espírito Santo pode se cadastrar como voluntário em uma nova plataforma do governo do Estado.

O cadastro é feito online e permite que a Defesa Civil Estadual saiba quem está disponível para ajudar, quais são as habilidades dessa pessoa e como ela pode contribuir. Quem se inscrever também pode receber treinamento.