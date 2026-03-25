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Quer ajudar em tragédias? Governo do ES abre cadastro para voluntários

Publicado em 25/03/2026 às 08h32
Enchente causa destruíção e mortes em Mimoso do Sul
Voluntários vão poder atuar em tragédias climáticas no ES Crédito: Max Wender / Casa Militar ES

Agora, qualquer pessoa que queira ajudar em situações como enchentes e outros desastres no Espírito Santo pode se cadastrar como voluntário em uma nova plataforma do governo do Estado.

O cadastro é feito online e permite que a Defesa Civil Estadual saiba quem está disponível para ajudar, quais são as habilidades dessa pessoa e como ela pode contribuir. Quem se inscrever também pode receber treinamento.

A ideia é organizar melhor a ajuda em momentos de crise, como em casos de chuvas fortes que causam prejuízos nas cidades, facilitando o contato com voluntários quando houver necessidade. Acesse aqui a área de cadastro de voluntários.

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