Quer ajudar em tragédias? Governo do ES abre cadastro para voluntários
Agora, qualquer pessoa que queira ajudar em situações como enchentes e outros desastres no Espírito Santo pode se cadastrar como voluntário em uma nova plataforma do governo do Estado.
O cadastro é feito online e permite que a Defesa Civil Estadual saiba quem está disponível para ajudar, quais são as habilidades dessa pessoa e como ela pode contribuir. Quem se inscrever também pode receber treinamento.
A ideia é organizar melhor a ajuda em momentos de crise, como em casos de chuvas fortes que causam prejuízos nas cidades, facilitando o contato com voluntários quando houver necessidade. Acesse aqui a área de cadastro de voluntários.