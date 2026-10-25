O dia seguinte: o país precisa enfrentar seus desafios reais

Os números ajudam a ilustrar a questão: somente o custo da dívida pública do país, ou seja, a quantia necessária para mantê-la do mesmo tamanho, chegou a R$ 1,18 trilhão ao ano, também um recorde.





Imagine esse valor investido em infraestrutura! Para efeito de comparação, o custo estimado da EF 118, ferrovia fundamental para ligar o Espírito Santo ao Porto do Açu, no Norte do Rio de Janeiro, é de R$ 6,6 bilhões – o que significa dizer que somente o custo da dívida daria para fazer 178 ferrovias como essa. Contudo, bastaria uma: a EF 118 daria grande impulso ao desenvolvimento do Espírito Santo, do Rio e do Brasil.





Enfrentar a agenda necessária do Custo Brasil, do equilíbrio das contas públicas e das reformas estruturantes pressupõe disposição para realmente servir ao país, para além dos índices momentâneos de popularidade. É preciso assumir a coragem de tomar as decisões duras no curto prazo, talvez, mas necessárias para que o país possa de fato avançar. A verdadeira liderança faz o que precisa ser feito, com a certeza de que os resultados serão positivos para todos.





Essa agenda deve ser a prioridade do próximo governo, independentemente do resultado deste domingo: essa é a necessidade da nação, lembrando que o período inicial de qualquer mandato é sempre o de maior força e legitimidade política. O líder do Executivo, nesse cenário, tem sempre mais apoio no Congresso e na sociedade em geral para promover mudanças. Essa janela precisa ser devidamente aproveitada.





Na campanha, sobraram promessas e pacotes de bondade, como se não houvesse amanhã, mas, passadas as eleições, o amanhã chegará. E aí será o momento de entrarmos na agenda real que inclui a reforma administrativa, voltada à eficiência do Estado, à melhoria da gestão e à qualidade dos serviços prestados à população.





Uma nova reforma previdenciária também será necessária, diante do envelhecimento da população e do crescimento das despesas associado às mudanças demográficas. São questões que demandam planejamento de longo prazo, com capacidade de diálogo e responsabilidade.