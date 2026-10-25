Quase mil pessoas são presas após confrontos em mais um dia de protestos em massa na França

As marchas foram, inicialmente, em grande parte pacíficas, mas acabaram marcadas por cenas de violência, saques e destruição. Mais de 2 mil lojas e outros estabelecimentos comerciais em toda a França teriam sido diretamente afetados. Os prejuízos foram estimados em "centenas de milhões de euros", segundo a Câmara de Comércio e Indústria da França (CCI).