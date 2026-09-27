O país que queremos: agentes públicos devem usar serviços públicos

A proposta também alcançava seus parentes em primeiro grau e proibia o ressarcimento de despesas hospitalares. O projeto acabou arquivado em 2019, mas na próxima legislatura poderia ser retomado. A ideia continua fazendo todo sentido.





Hoje, parlamentares e servidores do Congresso contam com sistemas próprios de assistência à saúde, que permitem acesso a uma rede privada de atendimento de alto padrão, nos hospitais mais caros do país.





A pergunta é inevitável: se aqueles que decidem os rumos da saúde pública tivessem de utilizar o SUS, será que não haveria uma pressão muito maior para que o serviço funcionasse melhor? O mesmo vale para os demais serviços públicos.





O princípio também é válido para a transparência do patrimônio dos nossos representantes nos três poderes. Já destacamos neste espaço que o serviço público não é o caminho para quem pretende fazer fortuna. Para isso, temos a iniciativa privada, com todos os seus riscos e prêmios.





O Brasil já possui certa legislação para exigir que agentes públicos declarem seus bens e rendimentos. Conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a Lei nº 8.429/1992 por exemplo condiciona expressamente a posse e a atividade de qualquer agente público à apresentação da declaração de bens. Também existe legislação específica sobre conflito de interesses, determinando que certas autoridades do Executivo federal informem situações que possam colocar em confronto interesses públicos e privados. Evidentemente, essas leis não estão sendo suficientes para coibir abusos.





O STF merece um capítulo à parte. O Código de Ética da Magistratura Nacional estabelece princípios como independência, imparcialidade, transparência e integridade e determina que o magistrado mantenha, inclusive na vida privada, conduta compatível com a dignidade da função. Tudo indica que esse código também não está sendo devidamente observado. A atuação profissional de parentes de magistrados, incluindo filhos e cônjuges, precisa ser revista.





Na Câmara dos Deputados, está em tramitação um projeto interessante que visa justamente proibir que cônjuges, companheiros e parentes até terceiro grau de ministros do STF exerçam advocacia nos Tribunais Superiores. Parece razoável. Se um profissional do Direito resolve ser ministro do STF por vocação, deve entender que estará restringindo a atuação de seus familiares. Se não é por vocação, então ele deve reavaliar a carreira jurídica. O caminho para fazer fortuna nessa área é a advocacia privada, como todos sabemos.





O país vive um momento crítico na política, na economia e no funcionamento geral das instituições, com uma crise de representatividade e de liderança que turva o cenário e dificulta as grandes reformas estruturais de que tanto precisamos para retomar o desenvolvimento econômico e social.