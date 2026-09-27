Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/09/2026

A carta “3 de Espadas” indica um momento de reconhecer sentimentos que ainda precisam ser elaborados, sem transformar uma dor em uma definição sobre o futuro. No amor, uma conversa difícil poderá trazer uma verdade necessária e ajudar você a compreender melhor uma relação. Na carreira, não permita que uma frustração comprometa sua confiança, enquanto, na saúde, será importante cuidar do emocional e não guardar tudo para si. Entre amigos, procure apoio em quem demonstra carinho sincero e evite se isolar por causa de uma decepção.