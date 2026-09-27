Remediar é melhor que prevenir

Um dos maiores problemas invisíveis da segurança pública no Brasil é a quase completa ausência de uma estrutura para o cumprimento de mandados de prisão. Há iniciativas isoladas em certos estados ou municípios para o uso do reconhecimento facial, mas nem sequer um banco nacional de procurados – não confundir com o de mandados de prisão, onde só consta o nome do alvo e alguns elementos como o nome da mãe, para não causar problemas a quem teve o azar de um se chamar igual.





O cadastro nacional de mandados de prisão é apenas registro burocrático dos mandados expedidos e em vigor, com a falha de precisar ficar renovando o registro e não fazer nada com o seu próprio conteúdo, serve apenas para pesquisar.





Precisamos é de um banco nacional de procurados (incluindo não apenas criminosos, mas também pessoas desaparecidas) que possa ser usado no reconhecimento facial por qualquer instituição policial brasileira, que trabalhe ativamente (busque rastros da pessoa na internet, por exemplo) e tenha outros mecanismos de identificação, como DNA, etc.