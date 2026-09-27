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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES comemora a construção de 338 bueiros

Atual gestão municipal entregou, em média, cinco dessas estruturas por mês

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

27 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Bueiro construído na zona rural de Barra de São Francisco
Bueiro construído na zona rural de Barra de São Francisco Secom/PMBSF

Bem que a cidade de Barra de São Francisco poderia criar um “bueirômetro”, ferramenta que a prefeitura poderia utilizar quando anuncia a construção de mais uma dessas estruturas que auxiliam no escoamento das águas pluviais.


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Nos últimos dias, a prefeitura francisquense, comandada pelo “coroné” Enivaldo dos Anjos (PSB), anunciou nas redes sociais, com pompa e circunstância, a entrega de mais dois bueiros - o 337º e 338º da atual gestão, que está no poder há cinco anos e nove meses. Uma média de quase cinco bueiros entregues por mês


“As estruturas foram construídas com manilhas e casqueiros de granito, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para moradores e produtores rurais”, informa a prefeitura, tentando tranquilizar a população em relação à qualidade do material empregado na estrutura.


Segundo a Prefeitura de Barra de São Francisco, na construção de bueiros são utilizados materiais recicláveis, como os casqueiros de granito doados por empresas extrativistas da região, além da mão de obra de servidores do próprio município.


Portanto, na simpática cidade do Noroeste do Estado, entrar pelo cano não tem sentido pejorativo. E ainda rende propaganda.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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