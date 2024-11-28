Conheça o “prefeito tatu” do ES: ele abre mais de um bueiro por semana

Operários constroem mais um bueiro em Barra de São Francisco Crédito: Gilberto Gil

O presidente Washington Luís ficou imortalizado na história do Brasil pelo lema “governar é abrir estradas”. Pouco mais de 100 anos depois, para o prefeito da pequena Barra de São Francisco , no noroeste do Espírito Santo, o buraco é mais embaixo: para ele, governar é abrir bueiros. E não se trata de uma mera e abstrata frase de efeito de governo. Aos números.

Desde o começo da sua atual gestão, de janeiro de 2021 até novembro de 2024, o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSB) construiu 241 bueiros em diversos pontos do município, o que dá a incrível média de 5,1 bueiros por mês ou um a cada seis dias, em média.

“Nossa administração está empenhada em melhorar e adequar as estradas rurais. Com dedicação, as equipes têm implantado bueiros com manilhas e casqueiros de granito, facilitando o escoamento das águas durante o período chuvoso, preservando as estradas e beneficiando produtores e comunidades rurais”, explica o veterano Enivaldo dos Anjos, reeleito com expressiva votação em outubro (64,23% dos votos).

Enivaldo dos Anjos: “Na cidade, as pessoas se preocupam com a mobilidade urbana, na roça a gente se preocupa com a mobilidade rural" Crédito: Tati Beling/Ales

Para o prefeito, essas pequenas obras são fundamentais para a realidade do interior capixaba. “As pessoas da cidade grande, que não conhecem a realidade do interior, às vezes não atendem a importância de um bueiro, uma pequena ponte na área rural. São obras que parecem simples, mas que são fundamentais para garantir o direito de ir e vir das pessoas.”