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Coluna Leonel Ximenes

Camisa de time de futebol é vendida por R$ 40 mil em leilão no ES

Entre os convidados do evento beneficente estava o bilionário Pedro Lourenço, dono de uma rede de supermercados

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 16:19

Públicado em 

24 set 2026 às 16:19
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O empresário Pedro Lourenço segura a camisa do Cruzeiro, que acabou arrematada por R$ 40 mil no leilão
O empresário Pedro Lourenço segura a camisa do Cruzeiro, que acabou arrematada por R$ 40 mil no leilão Divulgação

A chuva forte não espantou a solidariedade e nem afastou o público do leilão beneficente realizado no Iate Clube do Espírito Santo (Ices), em Vitória, na noite desta quarta-feira (23). O espaço ficou lotado de pessoas dispostas a contribuir com o trabalho do Instituto TKare, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo.


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Entre os convidados do evento beneficente estava Pedro Lourenço, fundador da rede de Supermercados BH e dono da SAF do Cruzeiro. Ele participou de um talk show, doou bens para o leilão, arrematou lotes e apadrinhou mil crianças.


O lance mais concorrido da noite aconteceu durante a disputa pela camisa do Cruzeiro autografada pelo elenco do time mineiro e entregue em mão por Pedro Lorenço. A oferta inicial era de R$ 750, mas a disputa intensa acabou levando o item a ser arrematado por um grupo de empresários por R$ 40 mil.


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As camisas dos times cariocas, por sua vez, foram arrematadas por valores bem inferiores em relação ao Cruzeiro. A do Fluminense de 2026, por exemplo, saiu por R$ 2,8 mil; a do Botafogo, autografada, por R$ 2,6 mil; e a do Flamengo, autografada por Zico, por R$ 2,5 mil.

O Iate Clube do ES ficou lotado durante o leilão beneficente do Instituto TKare
O Iate Clube do ES ficou lotado durante o leilão beneficente do Instituto TKare Divulgação

A leiloeira oficial e voluntária Hidirlene Duszeiko, da HD Leilões, comemorou o sucesso da noite beneficente: “Tenho muito orgulho de ter conduzido este leilão. Mesmo com toda a chuva, o salão estava cheio de pessoas que escolheram fazer o bem. Os lances foram além dos bens oferecidos. Cada mão levantada foi um lance pela vida. É assim que criamos impactos duradouros”, afirma a leiloeira


Por meio do projeto Melhor Infância, o Instituto TKare oferece sopa nutritiva a crianças em situação de vulnerabilidade e acompanha seu desenvolvimento nutricional. Mais informações do trabalho do instituto pelo site institutotkare.org. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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