Camisa de time de futebol é vendida por R$ 40 mil em leilão no ES

A chuva forte não espantou a solidariedade e nem afastou o público do leilão beneficente realizado no Iate Clube do Espírito Santo (Ices), em Vitória, na noite desta quarta-feira (23). O espaço ficou lotado de pessoas dispostas a contribuir com o trabalho do Instituto TKare, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo.





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Entre os convidados do evento beneficente estava Pedro Lourenço, fundador da rede de Supermercados BH e dono da SAF do Cruzeiro. Ele participou de um talk show, doou bens para o leilão, arrematou lotes e apadrinhou mil crianças.





O lance mais concorrido da noite aconteceu durante a disputa pela camisa do Cruzeiro autografada pelo elenco do time mineiro e entregue em mão por Pedro Lorenço. A oferta inicial era de R$ 750, mas a disputa intensa acabou levando o item a ser arrematado por um grupo de empresários por R$ 40 mil.



