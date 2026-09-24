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Iatismo

Projeto Vela Capixaba para Todos inaugura nova sede na Ilha das Caieiras

Iniciativa projeta atender 120 crianças por ano e ampliar acesso ao esporte náutico em Vitória

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2026 às 17:46
Projeto Vela Capixaba Para Todos
Projeto Vela Capixaba para Todos Wallemberg da Silva Souza

O projeto Vela Capixaba para Todos ganha um novo capítulo. Neste sábado (26), às 9h, será inaugurada a nova sede da iniciativa na Ilha das Caieiras, na Av. Beira Mar, nº 360. A mudança representa um salto importante: pela primeira vez, o programa terá um local fixo e estruturado, com espaço para guardar os barcos e realizar as aulas com mais regularidade e qualidade.

O projeto nasceu em parceria com o Remo Adaptar, no bairro Santo Antônio, onde chegou a atender 70 crianças. Gratuito e voltado para crianças e adolescentes das comunidades de Vitória, o Vela Capixaba para Todos oferece aulas de vela sem nenhum custo para as famílias. Agora, com sede própria na Ilha das Caieiras, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance. A meta é atender cerca de 80 crianças inicialmente, com aulas quatro vezes por semana, manhã e tarde, e chegar a 120 atendimentos por ano com a formação de novas turmas. Cada grupo permanece no projeto por aproximadamente seis meses no primeiro módulo, com previsão de criação de um segundo módulo na sequência.


O Iate Clube do Espírito Santo é o principal parceiro técnico da iniciativa, disponibilizando instrutores de vela para as aulas na comunidade. À frente do projeto está o instrutor de vela Wallemberg da Silva Souza, um dos idealizadores e ele mesmo um exemplo do poder transformador do esporte. Wallemberg é ex-aluno do Projeto Lars Grael, foi selecionado pelo Iate Clube aos 12 anos, tornou-se atleta da instituição e hoje é responsável pela escola de vela do clube.


O projeto acontecia em Santo Antônio, em parceria com o Remo Adaptar. Agora estamos indo para a Ilha das Caieiras, um espaço novo cedido pela Secretaria de Esportes. O Iate Clube inicia com o apoio técnico e dos professores, temos a perspectiva de atender cerca de 80 crianças e, com o projeto rodando quatro vezes na semana, chegar a 120 crianças por ano

Wallemberg da Silva Souza Responsável pela escola de vela do Iate Clube do Espírito Santo

A iniciativa aposta na classe Optimist, barco indicado para o ensino de crianças e adolescentes, como instrumento de iniciação esportiva. Mais do que formar velejadores, o projeto tem como missão desenvolver disciplina, trabalho em equipe, respeito ao meio ambiente e uma relação transformadora com o mar. Com o lema "Mais inclusão, mais esporte, mais futuro", o Vela Capixaba para Todos reafirma o compromisso do Iate Clube do Espírito Santo de ir além de seus muros, levando o esporte náutico às comunidades e abrindo portas para crianças que, de outra forma, jamais teriam a chance de velear.

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