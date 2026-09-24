Projeto Vela Capixaba para Todos inaugura nova sede na Ilha das Caieiras

O projeto nasceu em parceria com o Remo Adaptar, no bairro Santo Antônio, onde chegou a atender 70 crianças. Gratuito e voltado para crianças e adolescentes das comunidades de Vitória, o Vela Capixaba para Todos oferece aulas de vela sem nenhum custo para as famílias. Agora, com sede própria na Ilha das Caieiras, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance. A meta é atender cerca de 80 crianças inicialmente, com aulas quatro vezes por semana, manhã e tarde, e chegar a 120 atendimentos por ano com a formação de novas turmas. Cada grupo permanece no projeto por aproximadamente seis meses no primeiro módulo, com previsão de criação de um segundo módulo na sequência.



