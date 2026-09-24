Sinais silenciosos: como identificar a doença hepática em cães e o desafio de tratar filhotes

A doença hepática pode se desenvolver ao longo da vida, ou mesmo ser congênita, quando o filhote já nasce com o problema. Para eles, isso exige ainda um cuidado a mais, já que, ao mesmo tempo em que o fígado doente precisa de uma dieta mais leve para não sobrecarregar o órgão, o corpo do filhote está em fase de crescimento e depende de nutrientes, principalmente proteína, para se desenvolver.