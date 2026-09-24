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Sinais silenciosos: como identificar a doença hepática em cães e o desafio de tratar filhotes

Condição exige atenção dos tutores a mudanças sutis de comportamento e impõe um dilema veterinário durante a fase de crescimento do animal
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 17:55

A doença hepática em cães exige atenção aos sinais e cuidados específicos para preservar a saúde e qualidade de vida do animal (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
A doença hepática em cães exige atenção aos sinais e cuidados específicos para preservar a saúde e qualidade de vida do animal Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

O fígado é um órgão vital e complexo do corpo do cão. Ele filtra toxinas, auxilia na digestão e metaboliza nutrientes. Quando adoece, no entanto, os primeiros sinais costumam ser sutis e facilmente confundidos com um mal-estar passageiro. Por isso, a atenção do tutor é essencial para um diagnóstico precoce.

A doença hepática pode se desenvolver ao longo da vida, ou mesmo ser congênita, quando o filhote já nasce com o problema. Para eles, isso exige ainda um cuidado a mais, já que, ao mesmo tempo em que o fígado doente precisa de uma dieta mais leve para não sobrecarregar o órgão, o corpo do filhote está em fase de crescimento e depende de nutrientes, principalmente proteína, para se desenvolver.

Principais sinais de doença hepática em cães

A doença hepática pode se manifestar de diferentes formas nos cães. Por isso, é importante observar mudanças no comportamento e na rotina do animal. Para ajudar as famílias a identificar o problema, Flávio Lopes, médico-veterinário especialista em nutrição e Gerente de Relacionamento Científico da PremieRpet, alerta para os principais sinais que exigem uma visita rápida ao médico-veterinário. Confira!

  • Apatia prolongada: o cão perde a vontade de brincar e passa a maior parte do tempo deitado;
  • Perda de apetite e peso: recusa a própria ração ou mesmo petiscos que antes adorava;
  • Aumento de sede e urina: o animal passa a beber muito mais água e a urinar em maior volume;
  • Distúrbios gastrointestinais: ocorrência frequente de vômitos ou diarreia;
  • Icterícia: coloração amarelada nas gengivas, na pele ou na parte branca dos olhos (este é um sinal de alerta máximo de que o fígado está severamente comprometido).

Como funciona o diagnóstico?

O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue e ultrassom. A boa notícia: o fígado possui grande capacidade de regeneração se tratado a tempo.

O desafio do tratamento

A principal ferramenta de tratamento da doença hepática é a mudança na alimentação: cães com o problema precisam de dietas específicas para a condição. E é aí que mora o dilema para os filhotes .

“O fígado doente perde parte da sua capacidade de processar toxinas. No filhote este dilema é ainda maior: se restringimos a proteína para poupar o fígado, tiramos do filhote os ‘blocos de construção’ que ele precisa para crescer. Durante muito tempo, alimentar e tratar um filhote com doença hepática foi uma matemática clínica quase impossível”, explica o médico-veterinário Flávio Lopes.

Diagnóstico precoce e alimentação adequada podem contribuir para a qualidade de vida e o bem-estar do cão (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Diagnóstico precoce e alimentação adequada podem contribuir para a qualidade de vida e o bem-estar do cão Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Uma nova alternativa para cães com doença hepática

Recentemente, pesquisadores brasileiros desenvolveram um alimento inédito capaz de driblar esse dilema. A pesquisa acaba de ser apresentada e validada no maior congresso mundial de nutrição pet, realizado pela ESVCN (European Society of Veterinary and Comparative Nutrition), na Itália.

O estudo avaliou cães com doença hepática que passaram a se alimentar com a nova fórmula. Ao longo de 60 dias, os animais apresentaram menos sinais de confusão mental e desorientação causados pelo acúmulo de toxinas que o fígado doente não consegue mais filtrar direito — um dos efeitos mais preocupantes da doença.

Exames realizados também mostraram que o fígado estava processando melhor as proteínas da alimentação, sinal de que o órgão estava trabalhando com menos esforço. Além do resultado que resolveu o dilema da alimentação: tanto os filhotes quanto os cães adultos ganharam peso, prova de que a dieta protegeu o fígado sem afetar o crescimento do animal.

Como funciona a nova fórmula?

A inovação aposta no uso de proteína hidrolisada, um processo que “quebra” a proteína em partículas minúsculas, entregando os nutrientes necessários para o filhote crescer de forma altamente digerível e com mínimo estresse metabólico. Além disso, a fórmula inclui antioxidantes naturais e controle rigoroso de metais para apoiar a regeneração hepática.

O avanço deu origem ao PremieR Nutrição Clínica Hepato Cães (adultos e filhotes), como um alimento seguro para tratar doença hepática a partir de 14 semanas de vida. Por ser um alimento coadjuvante ao tratamento, deve ser usado sob prescrição veterinária.

Importância de buscar um médico-veterinário

Para o tutor, a combinação de diagnóstico precoce e alimentação adequada significa mais chance de o cão levar uma vida normal apesar da doença. Por isso, ao notar qualquer mudança de comportamento do filhote ou do cão adulto, o ideal é não esperar: buscar a avaliação de um médico-veterinário aos primeiros sinais é a atitude mais segura para garantir longevidade e bem-estar ao animal.

Por Jessica Santos

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