Cachorrida e Garotada agitam Vila Velha (ES) neste sábado (26) com recorde de participantes

Se existe uma coisa que crianças e cachorros têm em comum é que nenhum dos dois gosta de ficar parado. Neste sábado (26), o Shopping Vila Velha vai provar que, seja sobre duas pernas ou quatro patas, nenhum deles precisa de motivo para correr, só de espaço. A 23ª Corrida Garotada e a 5ª Cachorrida abrem o final de semana de atividades da 35ª Dez Milhas Garoto, que será no domingo (27).