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Corrida de rua

Cachorrida e Garotada agitam Vila Velha (ES) neste sábado (26) com recorde de participantes

Provas abrem o final de semana de atividades da 35ª Dez Milhas Garoto, que será no domingo (27)

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2026 às 17:40
Corrida Garotada
Corrida Garotada Garoto / Divulgação

Se existe uma coisa que crianças e cachorros têm em comum é que nenhum dos dois gosta de ficar parado. Neste sábado (26), o Shopping Vila Velha vai provar que, seja sobre duas pernas ou quatro patas, nenhum deles precisa de motivo para correr, só de espaço. A 23ª Corrida Garotada e a 5ª Cachorrida abrem o final de semana de atividades da 35ª Dez Milhas Garoto, que será no domingo (27).

Voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, a Garotada tem largada às 8h. Já a prova entre tutores e seus pets, começa às 6h45. Os dois eventos serão no Shopping Vila Velha. As duas provas também estão batendo recordes: a Garotada está reunindo 3.500 participantes e a Cachorrida terá 1.000 duplas (tutores e pets).

A edição 2026 estreia um novo endereço, contando agora com uma arena de 10 mil m². Localizado na Av. Luciano das Neves, 2418, em Vila Velha (ES), o espaço foi planejado para oferecer mais conforto e dinamismo. Grande parte do percurso será em área coberta, o que garante conforto térmico para crianças e pets no calor de setembro no litoral capixaba. O trajeto é 100% plano, com menos obstáculos e mais fluidez.

A Dez Milhas Garoto sempre foi um evento que vai além da corrida. A Garotada e a Cachorrida representam exatamente isso, a oportunidade de unir famílias, incentivar as futuras gerações a adotar um estilo de vida saudável e criar memórias afetivas em torno do esporte. Trazer essas provas para um espaço ainda mais acolhedor e confortável é a nossa forma de mostrar que cada detalhe importa

Priscilla Caselatto Gerente de Marketing da Garoto

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