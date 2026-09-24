Inglês no trabalho: 7 frases úteis para lidar com perguntas inesperadas em reuniões

“Uma coisa é estudar inglês, fazer exercícios e conseguir compreender um texto. Outra é ter que responder imediatamente a uma pergunta durante uma reunião. Nesse momento, entram em jogo não apenas o conhecimento do idioma , mas também a confiança e a capacidade de improvisar. Por isso, aprender algumas estruturas que ajudam a ganhar tempo pode fazer muita diferença”, afirma o especialista.