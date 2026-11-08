Marqueteiro capixaba muda e admite: “A era dos supermarqueteiros acabou”

O jornalista e estrategista Fernando Carreiro decidiu diminuir o ritmo de participação direta em campanhas eleitorais e concentrar investimentos na inteligência artificial aplicada à política. A decisão, segundo ele, não significa abandonar as eleições.





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Carreiro diz que continuará atuando em projetos pontuais, nos quais sua participação possa produzir diferença real, mas deixará de assumir várias operações simultaneamente. “A era dos supermarqueteiros acabou. O futuro do marketing político pertence à inteligência, humana e artificial, capaz de escutar, interpretar e decidir em tempo real”, afirma.





O centro dessa nova fase será o Centro de Inteligência de Campanhas e Cidades (CiC). Desenvolvida a partir de um acervo de aproximadamente 16 terabytes de arquivos e do repertório acumulado por Carreiro em mais de 20 anos de experiência, 55 campanhas eleitorais no currículo e mais de 100 projetos políticos desenvolvidos em quatro Estados brasileiros, a plataforma tem como potencial produzir diagnósticos sobre mandatos, governos e candidaturas; avaliar viabilidade eleitoral; acompanhar movimentos políticos e realizar uma escuta ativa das redes e dos cidadãos.