Enem 2026: dia de prova para 85,9 mil no ES; veja como fica o trânsito

Mais de 85,9 mil candidatos no Espírito Santo estão inscritos para participar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (8). Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. O exame começa às 13h30 e, neste primeiro dia, terá questões de Linguagens, Ciências Humanas e redação, com encerramento previsto para as 19h.





Para atender à movimentação dos estudantes, o Sistema Transcol terá operação especial, com ônibus extras de reserva nos terminais de integração. Além disso, os candidatos que utilizam o Cartão Transcol Escolar terão gratuidade no transporte coletivo. Na Grande Vitória, algumas mudanças também foram programadas no trânsito para facilitar o deslocamento até os locais de prova.





No Espírito Santo, dos 85,9 mil inscritos, aproximadamente 54 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 31,8 mil são pagantes. Em todo o país, o exame reúne mais de 5 milhões de candidatos, sendo 3,4 milhões com inscrição gratuita e 1,6 milhão de pagantes.