Enem 2026: dia de prova para 85,9 mil no ES; veja como fica o trânsito

Mais de 85,9 mil candidatos no Espírito Santo estão inscritos para participar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (8). Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. O exame começa às 13h30 e, neste primeiro dia, terá questões de Linguagens, Ciências Humanas e redação, com encerramento previsto para as 19h.
Para atender à movimentação dos estudantes, o Sistema Transcol terá operação especial, com ônibus extras de reserva nos terminais de integração. Além disso, os candidatos que utilizam o Cartão Transcol Escolar terão gratuidade no transporte coletivo. Na Grande Vitória, algumas mudanças também foram programadas no trânsito para facilitar o deslocamento até os locais de prova.
No Espírito Santo, dos 85,9 mil inscritos, aproximadamente 54 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 31,8 mil são pagantes. Em todo o país, o exame reúne mais de 5 milhões de candidatos, sendo 3,4 milhões com inscrição gratuita e 1,6 milhão de pagantes.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) vai disponibilizar 13 ônibus extras de reserva nos terminais de integração do Sistema Transcol nos domingos de aplicação do Enem, dias 8 e 15 de novembro. Os veículos serão liberados caso seja identificada necessidade de reforço para atender à demanda de passageiros.
Os estudantes que utilizam o Cartão Transcol Escolar, com ou sem comprovação de renda, poderão usar o benefício gratuitamente nos dois domingos, mesmo que normalmente o cartão fique bloqueado nesses dias por não serem letivos.
A frota do Transcol vai funcionar normalmente, seguindo o quadro de horários de domingo, que pode ser consultado no site da companhia e no aplicativo Ônibus GV. A operação será acompanhada nos terminais por agentes da Ceturb-ES, que deverão identificar as linhas que eventualmente precisem de reforço.
- Em Vitória, as tradicionais Ruas de Lazer serão encerradas mais cedo nos próximos dois domingos, dias 8 e 15 de novembro. Os espaços para a prática de exercícios em Camburi e no Centro vão funcionar das 5h às 10h30. A partir desse horário, o trânsito será liberado para manter a fluidez das vias diante do aumento da circulação de veículos nos dias de prova.
Já a ciclofaixa, em toda a sua extensão, não será realizada. Com a mudança, a Guarda de Vitória também vai concentrar a atuação na segurança viária e no escoamento de carros e ônibus em direção aos locais de aplicação do exame.
- Em Vila Velha, não haverá interdições de vias durante o Enem. No entanto, a tradicional Rua de Lazer da Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla de Itaparica, também ficará suspensa nos dias 8 e 15 de novembro.
- Em Cariacica, a prefeitura informou que não haverá interdições de vias durante a realização das provas. A Inspetoria de Trânsito também terá efetivo reforçado para acompanhar a circulação de veículos e atuar em possíveis retenções, principalmente nos horários de chegada e saída dos candidatos. Não há previsão de interdições ou desvios de vias.
- Na Serra, a Guarda Civil Municipal (GCM) fará patrulhamento durante o horário das provas, em parceria com a Polícia Militar, para prevenir ocorrências e garantir a segurança de candidatos, familiares e profissionais envolvidos na aplicação do exame.
O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) também terá equipes posicionadas, a partir das 11h30 até o encerramento das provas, nas duas maiores unidades de aplicação da prova no município: a Faculdade Multivix, que receberá cerca de 2.500 candidatos, e a Escola Aristóbulo Barbosa Leão (ABL), com aproximadamente 900 candidatos.
- Em Viana, a prefeitura informou que não haverá interdições nas vias do município durante a realização das provas.
Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. O exame começa às 13h30 e termina às 19h.
No primeiro domingo, os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.
Para participar, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Também é permitido levar água e alimentos para consumo durante a aplicação.
O candidato deve consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição para verificar o endereço e a sala em que fará a prova. A recomendação é sair de casa com antecedência, considerando o tempo de deslocamento e a possibilidade de maior movimentação nas proximidades dos locais de aplicação.