Seria abandono de incapaz? 5 animais que não cuidam dos seus filhotes

O cuco-comum ( Cuculus canorus ) é uma ave conhecida por apresentar um comportamento reprodutivo bastante curioso, chamado parasitismo de ninhada. Em vez de construir um ninho próprio e cuidar dos filhotes, a fêmea deposita seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Dessa forma, os pais hospedeiros acabam incubando o ovo e alimentando o filhote de cuco, muitas vezes sem perceber que ele pertence a outra espécie. Após nascer, o pequeno cuco pode empurrar os ovos ou filhotes dos hospedeiros para fora do ninho, garantindo maior acesso ao alimento.