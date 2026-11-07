"É muita oração": familiares contam que vítimas de incêndio na Serra estão em estado grave

É muito grave o estado de saúde dos dois homens feridos no incêndio que destruiu um apartamento na madrugada deste sábado (7), no condomínio Recreio das Palmeiras, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. A informação foi dada por familiares das vítimas, que vivem momentos de apreensão enquanto aguardam a recuperação dos pacientes.





Um deles teve 40% do corpo queimado e está em coma induzido. O outro inalou grande quantidade de fumaça e teria sofrido três paradas cardíacas, segundo informações repassadas à família.





"É muita oração", desabafou uma familiar de um dos homens feridos no incêndio, ao falar sobre o estado de saúde dele. Conforme o relato, o paciente está internado em estado grave, com queimaduras em 40% do corpo e em coma induzido. Os médicos acompanham a evolução do seu quadro.





Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, ele conseguiu descer as escadas sozinho, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi socorrido por uma vizinha, que o levou de carro ao Hospital Jayme Santos Neves. Ele teria sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Além das queimaduras, homem também teria sofrido lesões nas vias respiratórias em decorrência da inalação de fumaça, segundo familiares. "As vias respiratórias estão queimadas por causa da fumaça. Eu estou arrasada. Está muito difícil", relatou uma familiar.





Enquanto estava sendo socorrido, o morador contou para as vizinhas que havia um outro homem no apartamento com ele, que não conseguiu sair sozinho. O quadro de saúde desse segundo paciente também inspira cuidados. Ele foi resgatado inconsciente do quarto principal pelo Corpo de Bombeiros Militar, que conseguiu extinguir as chamas por volta das 7h.





De acordo com o relato de uma familiar, esse homem também inalou muita fumaça e teria sofrido três paradas cardíacas. A informação recebida por ela é de que a equipe médica deverá realizar um procedimento para limpar os pulmões e retirar resíduos de fuligem inalados durante o incêndio.







Moradores do condomínio disseram que, durante o atendimento, o segundo paciente sofreu paradas cardíacas e precisou ser reanimado antes de também ser levado ao Hospital Jayme Santos Neves pelas equipes de socorro.







A familiar contou que o estado de saúde dele é gravíssimo e que ainda não havia conseguido conversar com os pais dessa vítima sobre as informações recebidas pelos médicos. Eles também aguardavam notícias sobre o estado de saúde do filho.



Os dois homens foram socorridos após o incêndio que atingiu um apartamento no condomínio Recreio das Palmeiras. Segundo relatos dos vizinhos, as chamas começaram por volta das 5h e destruíram o imóvel.





A equipe da Perícia Oficial Criminal da Polícia Científica foi acionada. No local, foi constatado que não houve registro de óbito e que o Corpo de Bombeiros já realizava o exame pericial, sem indicativos de crime até aquele momento. Ainda conforme a corporação, caso os bombeiros identifiquem elementos indicativos de crime durante seus procedimentos, a Perícia Oficial Criminal será novamente acionada.





Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.