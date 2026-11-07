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Em Pinheiros

Homem morre afogado ao tentar atravessar lago no Norte do ES

Publicado em

07 nov 2026 às 18:07

Um homem morreu afogado na manhã deste sábado (7) enquanto tentava atravessar um lago no bairro Pinheirinho, no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que estava no local pulou na água e retirou a vítima.


O homem que prestou os primeiros socorros contou aos policiais que a vítima estava nadando para atravessar o lago, começou a pedir socorro e, em seguida, afundou. Diante da situação, foi até o local onde a vítima havia submergido, na tentativa de socorrê-lo.


A testemunha ainda contou aos policiais que localizou a vítima no fundo do lago, aproximadamente 20 minutos depois de seu desaparecimento, conseguiu retirá-la da água e iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (massagem cardíaca). A PM pediu apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou que a vítima não apresentava sinais vitais. A perícia foi acionada. 


Sobre o caso, o prefeito de Pinheiros, Edilson Monteiro, ressaltou que o balneário conta com vigilância e placas de sinalização que indicam os locais permitidos para banho. Foi uma fatalidade que ocorreu durante a travessia do balneário, cujas circunstâncias serão apuradas pela perícia. O balneário é um ambiente familiar e pensado para proporcionar lazer para as pessoas. Lamentamos muito o ocorrido e nos solidarizamos com a família. Vamos reforçar a fiscalização e a sinalização das áreas próprias para banho”, declarou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta.


A Polícia Civil informou o serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica foi acionado e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional  Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sul do ES

Princípio de motim deixa três detentos feridos em penitenciária de Cachoeiro

Publicado em 07/11/2026 às 16:30

Um princípio de motim foi registrado na noite de sexta-feira (6) na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a ocorrência ficou restrita a uma galeria da unidade e foi controlada por policiais penais, conforme os protocolos de segurança.


De acordo com a Sejus, três detentos sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico dentro da própria unidade prisional. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.


A Sejus informou ainda que a situação foi normalizada e que a penitenciária funciona sem alterações neste sábado (7), inclusive com a realização das visitas sociais.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Previsão do tempo

Inmet emite alerta de tempestade com perigo potencial a 54 cidades do ES

Publicado em 07/11/2026 às 12:51
Inmet divulgou alerta para 54 cidades do ES Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade com perigo potencial para 54 cidades do Espírito Santo, válido para todo este sábado (7). O aviso indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.


Confira a lista de municípios afetados:


  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Alto Rio Novo

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivacqua

  • Baixo Guandu

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Colatina

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Fundão

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Mantenópolis

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Pancas

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São José do Calçado

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

    Já a Marinha do Brasil emitiu um aviso sobre a passagem de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea entre Arraial do Cabo (RJ) e São Mateus (ES). A previsão é de ventos de direção sudoeste a sul, com intensidade de até 65 km/h (35 nós). O alerta vale da manhã deste domingo (8) e segue até a madrugada de segunda-feira (9).


  • A corporação mantém todos os avisos de mau tempo em vigor em sua página oficial na internet.


    A autoridade marítima orienta que os navegantes consultem os boletins antes de irem ao mar e pede a ampla divulgação dos alertas às comunidades de pesca, esporte e lazer.

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    Redação de A Gazeta

    / [email protected]
    Redação de A Gazeta
    Ataque

    Homem é esfaqueado e vai sozinho até UPA na Serra

    Publicado em 07/11/2026 às 12:27
    Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia
    Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra  Everton Nunes/Secom-PMS

    Um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, Serra, com ferimentos de golpes de faca, na manhã deste sábado (7). A Polícia Militar foi acionada, no entanto, a vítima não soube informar autoria e a motivação do fato.


    O caso agora é investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido, de acordo com a Polícia Civil, que pede a colaboração da população, caso haja informações sobre o caso.  


    A denúncia pode ser feita de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, seja por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou por meio do WhatsApp (27 99253-8181).

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    Caroline Freitas

    Repórter / [email protected]
    Caroline Freitas
    Grave

    Dois homens ficam feridos após moto bater em caminhonete em Colatina

    Publicado em 07/11/2026 às 11:56
    Dois ficam inconscientes após acidente entre moto e carro em Colatina
    Ocupantes da motocicleta foram socorridos e receberam atendimento de emergência. Leitor A Gazeta

    Dois homens que ocupavam uma motocicleta ficaram inconscientes após colidirem com uma caminhonete no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (7). Um deles foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e receberam atendimento de emergência.


    O motorista da caminhonete, de 48 anos, permaneceu no local e realizou teste do bafômetro, que teve resultado negativo. À Polícia Militar, ele relatou que seguia no sentido do bairro Carlos Germano Naumann quando a motocicleta surgiu na contramão. O condutor disse ainda que tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo e atingiu o portão de uma residência, entrando no quintal do imóvel.


    De acordo com a PM, a caminhonete estava com a documentação regular. Já a motocicleta,  que estava com o licenciamento atrasado e pneus desgastados, foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).


    A Polícia Civil informou que o motorista da caminhonete foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde prestou esclarecimentos e foi liberado.

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    Ana Muniz

    Repórter / [email protected]
    Ana Muniz
    Sul capixaba

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    Publicado em 06/11/2026 às 18:25
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     Crédito: Redes Socias 

    Um motociclista ficou ferido em um acidente entre a moto que pilotava e um caminhão no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (6).


    Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para a Santa Casa de Misericórdia.


    De acordo com a corporação, o motorista do caminhão relatou que seguia em direção ao bairro Paraíso quando, nas proximidades de um radar, o motociclista teria invadido a contramão e atingido a lateral do veículo.

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    Pedro Nunes

    Repórter / [email protected]
    Pedro Nunes
    Trânsito

    Vídeo mostra acidente entre picape e moto na BR 101 em Rio Novo do Sul

    Publicado em 06/11/2026 às 17:33

    Um motociclista ficou ferido após uma colisão com uma picape no fim da manhã desta sexta-feira (6), na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito SantoO momento do acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento de um estabelecimento da região (veja vídeo acima).


    Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Rio Novo do Sul. De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, ele foi socorrido com ferimentos de média gravidade. O motorista da picape não ficou ferido.


    A Ecovias informou ainda que mobilizou equipes para atender à ocorrência. Apesar do acidente, não houve necessidade de interditar a rodovia.

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    Pedro Nunes

    Repórter / [email protected]
    Pedro Nunes
    Polícia

    Quase 30 kg de droga são apreendidos em imóvel de Santa Inês, em Vila Velha

    Publicado em 06/11/2026 às 14:46
    PM apreendeu cerca de 28 kg de drogas em imóvel no município de Vila Velha
    PM apreendeu cerca de 28 kg de drogas em imóvel no município de Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

    Cerca de 28 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar em uma residência no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (5). Entre os entorpecentes encontrados estavam aproximadamente 25,6 quilos de haxixe paquistanês, 2,2 quilos de maconha e skunk, além de metanfetamina. Ninguém foi preso.


    Segundo a Polícia Militar, a apreensão ocorreu após os agentes receberem informações, durante um patrulhamento, de que uma casa estaria sendo utilizada para armazenar drogas. No endereço, um familiar do proprietário contou aos policiais que o imóvel estava alugado a um homem e que havia percebido uma movimentação intensa no local.


    Ao se aproximarem de uma das janelas, os militares avistaram tabletes de maconha e embalagens de haxixe espalhados pelo chão de um quarto. Eles também sentiram um forte cheiro de entorpecentes próximo à porta, que estava entreaberta, mas protegida por uma grade. Para entrar na residência, os policiais romperam o cadeado.


    Durante as buscas, foram apreendidas 51 bisnagas e 12 porções menores de haxixe paquistanês, que totalizaram aproximadamente 25,6 quilos. Os agentes também encontraram três tabletes de maconha e dois pacotes de skunk, com peso conjunto de cerca de 2,2 quilos, além de 19 papelotes e uma pedra de metanfetamina.


    A apreensão incluiu ainda 220 gramas de crumble, 215 pods com THC, 22 pacotes de tabaco, duas balanças de precisão, 43 potes de silicone utilizados para acondicionamento, 82 isqueiros e um colete balístico.


    O proprietário do imóvel, de 72 anos, foi localizado nas proximidades. Ele confirmou que havia alugado a residência ao homem apontado como suspeito e acompanhou as diligências policiais.


    Todo o material apreendido foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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    Estefany Benachio

    Estagiária / [email protected]
    Estefany Benachio
    Norte do ES

    Foragido por tráfico de drogas é encontrado escondido em casa em Linhares

    Publicado em 06/11/2026 às 13:28
    Condenado por tráfico é encontrado escondido em casa em Linhares
    Matheus Rodrigues dos Santos foi localizado em uma residência no distrito de Povoação, em Linhares.
     Crédito: Divulgação | Polícia Civil

    Um jovem de 22 anos, identificado como Matheus Rodrigues dos Santos, foragido do sistema prisional após ser condenado por tráfico de drogas, foi preso na madrugada desta sexta-feira (6), no distrito de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.


    Segundo a corporação, os policiais cercaram uma das residências abordadas e anunciaram a presença da equipe. Como não foram atendidos, entraram no imóvel por meio de uma ação tática. Matheus foi encontrado escondido na casa e, por estar sem documentos, informou um nome falso aos agentes.


    Após consultas, os policiais descobriram a identidade do homem e constataram que ele havia sido condenado por tráfico de entorpecentes na Comarca de Colatina. De acordo com a Polícia Civil, ele havia fugido do sistema prisional e estava vivendo escondido em Linhares.


    Matheus foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional para cumprir a condenação.

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    Ana Muniz

    Repórter / [email protected]
    Ana Muniz
    Região Norte

    Foragido da Bahia por roubo é preso após ser atraído para delegacia no ES

    Publicado em 06/11/2026 às 11:56
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    Edilvan dos Anjos Silva foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. Divulgação | Polícia Civil

    Um homem de 31 anos, identificado como Edilvan dos Anjos Silva, foragido da Justiça da Bahia por suspeita de roubo majorado, foi preso em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (5).


    Segundo a Polícia Civil, os agentes descobriram que ele estava morando no município e utilizaram uma estratégia para atraí-lo até a delegacia. A corporação não divulgou detalhes sobre a abordagem nem sobre o crime investigado.


    Na unidade policial, Edilvan foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido à Delegacia Regional de Linhares. Em seguida, foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares.

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    Repórter / [email protected]
    Ana Muniz
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    Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 52 cidades do ES; veja lista

    Publicado em 06/11/2026 às 11:18

    O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 52 cidades do Espírito Santo, válido até as 23h59 desta sexta-feira (6). 


    O aviso meteorológico, de perigo potencial (cor amarela), já está em vigor e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. O risco de alagamentos é baixo. 

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    Municípios sob alerta

    • Afonso Cláudio
    • Água Doce do Norte
    • Águia Branca
    • Alegre
    • Alfredo Chaves
    • Alto Rio Novo
    • Apiacá
    • Atílio Vivacqua
    • Baixo Guandu
    • Barra de São Francisco
    • Boa Esperança
    • Bom Jesus do Norte
    • Brejetuba
    • Cachoeiro de Itapemirim
    • Castelo
    • Colatina
    • Conceição do Castelo
    • Divino de São Lourenço
    • Domingos Martins
    • Ecoporanga
    • Governador Lindenberg
    • Guaçuí
    • Ibatiba
    • Ibitirama
    • Irupi
    • Itaguaçu
    • Itarana
    • Iúna
    • Jerônimo Monteiro
    • Laranja da Terra
    • Linhares
    • Mantenópolis
    • Marilândia
    • Mimoso do Sul
    • Muniz Freire
    • Muqui
    • Nova Venécia
    • Pancas
    • Pinheiros
    • Ponto Belo
    • Presidente Kennedy
    • Rio Bananal
    • Santa Maria de Jetibá
    • Santa Teresa
    • São Domingos do Norte
    • São Gabriel da Palha
    • São José do Calçado
    • São Roque do Canaã
    • Vargem Alta
    • Venda Nova do Imigrante
    • Vila Pavão
    • Vila Valério

    ⚠️ Em caso de tempestade
    Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
    • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
    • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
    • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
    Telefones de emergência
    Defesa Civil
    199
    Corpo de Bombeiros
    193

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    Estagiária / [email protected]
    Estefany Benachio

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