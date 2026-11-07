Homem morre afogado ao tentar atravessar lago no Norte do ES

Um homem morreu afogado na manhã deste sábado (7) enquanto tentava atravessar um lago no bairro Pinheirinho, no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que estava no local pulou na água e retirou a vítima.





O homem que prestou os primeiros socorros contou aos policiais que a vítima estava nadando para atravessar o lago, começou a pedir socorro e, em seguida, afundou. Diante da situação, foi até o local onde a vítima havia submergido, na tentativa de socorrê-lo.





A testemunha ainda contou aos policiais que localizou a vítima no fundo do lago, aproximadamente 20 minutos depois de seu desaparecimento, conseguiu retirá-la da água e iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar (massagem cardíaca). A PM pediu apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou que a vítima não apresentava sinais vitais. A perícia foi acionada.





Sobre o caso, o prefeito de Pinheiros, Edilson Monteiro, ressaltou que o balneário conta com vigilância e placas de sinalização que indicam os locais permitidos para banho. “Foi uma fatalidade que ocorreu durante a travessia do balneário, cujas circunstâncias serão apuradas pela perícia. O balneário é um ambiente familiar e pensado para proporcionar lazer para as pessoas. Lamentamos muito o ocorrido e nos solidarizamos com a família. Vamos reforçar a fiscalização e a sinalização das áreas próprias para banho”, declarou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta.





A Polícia Civil informou o serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica foi acionado e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.