Empresário vai a júri popular por morte de família na BR 101 no ES

O empresário Sérgio Bassini Masioli vai a júri popular pela morte de uma família e por ferir outras três pessoas em um acidente na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
A decisão da Comarca de Jaguaré foi divulgada nesta quinta-feira (5) e prevê que Bassini seja julgado por quatro homicídios qualificados, três lesões corporais, omissão de socorro, fuga do local do acidente e condução de veículo sob influência de álcool.
De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o empresário assumiu o risco de matar ao dirigir uma caminhonete em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica. Durante o impacto, além do veículo onde estava a família que não sobreviveu, outros dois carros acabaram atingidos, deixando mais três ocupantes feridos.
Ao pronunciar o réu, o juiz Ronaldo Domingues de Almeida destacou que os autos reúnem provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. A data da sessão de julgamento ainda não foi informada.
A defesa do empresário foi procurada e informou que respeita o Judiciário e não tem outras manifestações a fazer neste momento.
O acidente ocorreu por volta de 1h de 24 de dezembro de 2025, na BR 101, na localidade de Água Limpa, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A batida envolveu uma Dodge RAM conduzida pelo empresário, um Fiat Palio ocupado pela família que morreu, um Chevrolet Cruze e um Toyota Corolla.
O vídeo acima, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra imagens registradas por uma câmera instalada no Corolla.
O empresário foi preso em 18 de junho deste ano por meio de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele foi localizado pela Polícia Civil em um ônibus de turismo, com destino a São Paulo. O veículo foi parado em Carapina, na Serra, na BR 101.
(Com informações da coluna Vilmara Fernandes, de A Gazeta)