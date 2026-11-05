Empresário vai a júri popular por morte de família na BR 101 no ES

O empresário Sérgio Bassini Masioli vai a júri popular pela morte de uma família e por ferir outras três pessoas em um acidente na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.





A decisão da Comarca de Jaguaré foi divulgada nesta quinta-feira (5) e prevê que Bassini seja julgado por quatro homicídios qualificados, três lesões corporais, omissão de socorro, fuga do local do acidente e condução de veículo sob influência de álcool.





De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o empresário assumiu o risco de matar ao dirigir uma caminhonete em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica. Durante o impacto, além do veículo onde estava a família que não sobreviveu, outros dois carros acabaram atingidos, deixando mais três ocupantes feridos.





Ao pronunciar o réu, o juiz Ronaldo Domingues de Almeida destacou que os autos reúnem provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. A data da sessão de julgamento ainda não foi informada.



A defesa do empresário foi procurada e informou que respeita o Judiciário e não tem outras manifestações a fazer neste momento.