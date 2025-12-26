Buscas continuam

Família morta na BR 101: PRF identifica a dona de caminhonete e o possível motorista

Segundo a PRF, documentos e fotos achados dentro do veículo ajudaram testemunhas a identificar o condutor

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:52

Malas e pertences de família morta ficaram na estrada após acidente na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Durante a perícia no local do acidente, foram encontrados documentos e fotografias no interior da RAM, abandonada pelos ocupantes. Com base nesse material, testemunhas reconheceram o homem apontado como condutor e responsável pela colisão. "Além disso, a propriedade do automóvel está registrada em nome da esposa do suspeito, o que reforça os indícios já levantados pela equipe policial", disse a PRF em nota nesta sexta-feira (26).

"Diante desses fatos, a Polícia Rodoviária Federal segue realizando diligências para localizar e efetuar a prisão do suspeito, permanecendo as demais ações investigativas em curso", informou a nota.

A devida identificação do possível suspeito, as fotografias encontradas, os documentos recolhidos e demais informações obtidas durante a apuração serão devidamente encaminhados à autoridade policial competente para as providências legais cabíveis.

Pela dinâmica do acidente, a PRF acredita que a RAM estava em alta velocidade. “O eixo traseiro do Fiat Palio acabou sendo arremessado para fora da pista juntamente com o veículo devido à força da colisão”, explicou o agente da PRF, Maurício Belshof Dutra.

O acidente envolveu quatro veículos. A picape atingiu a traseira do Fiat Palio, que perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente um Chevrolet Cruze e, em seguida, colidiu de frente com um Toyota Corolla. No Palio, estavam o advogado Denis Carlos Rolim, de 43 anos, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, de 39, e as filhas do casal, Débora Vitória, de 10 anos, e Sara Cristina, de 7. A família, moradora de Cariacica, seguia para a Bahia para passar o Natal com parentes.



A PRF informou que segue realizando buscas para localizar o suspeito, que continua foragido. O caso segue sob investigação.

