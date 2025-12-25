Home
Família morta em acidente na BR 101 é velada no dia de Natal em Cariacica

Familiares e amigos se despediram do casal e das duas crianças em uma cerimônia que contou com homenagens e um cortejo, nesta quinta-feira (25)

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:22

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Familiares e amigos se despediram, na tarde desta quinta-feira (25), das quatro vítimas de um acidente que aconteceu na BR 101, na madrugada de quarta-feira (24). O enterro da família ocorreu no cemitério municipal de Cariacica, no bairro Nova Rosa da Penha, e contou com homenagens e um cortejo.

As vítimas eram o advogado Denis Carlos Rolim, de 43 anos, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, 39 anos, e as filhas Débora Vitória Alves Rolim, de 10, e Sara Cristina Alves Rolim, de 7. A família seguia de Cariacica para o Estado da Bahia para visitar parentes no Natal, quando o carro em que estavam foi atingido por uma caminhonete RAM e arremessado contra outros dois veículos.

Pela dinâmica do acidente, a polícia acredita que a RAM estava em alta velocidade. O motorista fugiu do local e ainda não foi localizado. 

"Estamos na esperança de que ele [motorista da caminhonete] seja capturado. Queremos justiça, esperamos que seja feita...", afirmou Dione Vitor Pereira, primo de Denis. Equipes da Guarda Municipal também participaram do velório, já que o irmão do advogado é agente da guarnição.

Antônio Rolim, pai do advogado Denis Rolim, que morreu em um acidente na BR 101
Antônio Rolim, pai do advogado Denis Rolim, que morreu em um acidente na BR 101 Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o pai de Denis lamentou a perdados parentes e contou que a princípio também viajaria com a família, mas que ficou responsável por cuidar dos animais da casa, então permaneceu na Grande Vitória.

"Minhas netas eram maravilhosas. Não sei como vou viver naquela casa sem elas [...] Se foram quatro pedaços meus. Natal e ano-novo de 2025 são o final. Esses finais de ano, enquanto vida tiver, acho que 'acabou'. Não tenho alegria para festejar isso mais. Perder tanta gente querida é muito difícil."

Antônio Rolim

Pai de Denis

Entenda o caso

O acidente envolveu quatro veículos: além do Fiat Palio da família e da caminhonete RAM, também colidiram um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a picape bateu na traseira do carro da família. Com o impacto, o Palio perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla.

Além das quatro mortes, outras três pessoas ficaram feridas.

Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, abandonando o veículo. A PRF encontrou documentos e endereços dentro da RAM, mas ainda não há confirmação de que sejam do motorista. Até o momento, ele não foi localizado.

Análises preliminares da PRF indicam que o motorista da caminhonete estaria em alta velocidade. “O eixo traseiro do Fiat Palio [carro em que estava a família] acabou sendo arremessado para fora da pista juntamente com o veículo, porque ele acabou saindo com a força da colisão”, diz Maurício Belshof Dutra, agente da PRF.

*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta 

