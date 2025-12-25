Família morta em acidente na BR 101 é velada no dia de Natal em Cariacica

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:22
Familiares e amigos se despediram, na tarde desta quinta-feira (25), das quatro vítimas de um acidente que aconteceu na BR 101, na madrugada de quarta-feira (24). O enterro da família ocorreu no cemitério municipal de Cariacica, no bairro Nova Rosa da Penha, e contou com homenagens e um cortejo.
As vítimas eram o advogado Denis Carlos Rolim, de 43 anos, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, 39 anos, e as filhas Débora Vitória Alves Rolim, de 10, e Sara Cristina Alves Rolim, de 7. A família seguia de Cariacica para o Estado da Bahia para visitar parentes no Natal, quando o carro em que estavam foi atingido por uma caminhonete RAM e arremessado contra outros dois veículos.
Pela dinâmica do acidente, a polícia acredita que a RAM estava em alta velocidade. O motorista fugiu do local e ainda não foi localizado.
"Estamos na esperança de que ele [motorista da caminhonete] seja capturado. Queremos justiça, esperamos que seja feita...", afirmou Dione Vitor Pereira, primo de Denis. Equipes da Guarda Municipal também participaram do velório, já que o irmão do advogado é agente da guarnição.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o pai de Denis lamentou a perdados parentes e contou que a princípio também viajaria com a família, mas que ficou responsável por cuidar dos animais da casa, então permaneceu na Grande Vitória.
O acidente envolveu quatro veículos: além do Fiat Palio da família e da caminhonete RAM, também colidiram um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a picape bateu na traseira do carro da família. Com o impacto, o Palio perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla.
Além das quatro mortes, outras três pessoas ficaram feridas.
Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, abandonando o veículo. A PRF encontrou documentos e endereços dentro da RAM, mas ainda não há confirmação de que sejam do motorista. Até o momento, ele não foi localizado.
Análises preliminares da PRF indicam que o motorista da caminhonete estaria em alta velocidade. “O eixo traseiro do Fiat Palio [carro em que estava a família] acabou sendo arremessado para fora da pista juntamente com o veículo, porque ele acabou saindo com a força da colisão”, diz Maurício Belshof Dutra, agente da PRF.
*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta
