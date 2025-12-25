Luto

Família morta em acidente na BR 101 é velada no dia de Natal em Cariacica

Familiares e amigos se despediram do casal e das duas crianças em uma cerimônia que contou com homenagens e um cortejo, nesta quinta-feira (25)

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:22

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Familiares e amigos se despediram, na tarde desta quinta-feira (25), das quatro vítimas de um acidente que aconteceu na BR 101, na madrugada de quarta-feira (24). O enterro da família ocorreu no cemitério municipal de Cariacica, no bairro Nova Rosa da Penha, e contou com homenagens e um cortejo.

As vítimas eram o advogado Denis Carlos Rolim, de 43 anos, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, 39 anos, e as filhas Débora Vitória Alves Rolim, de 10, e Sara Cristina Alves Rolim, de 7. A família seguia de Cariacica para o Estado da Bahia para visitar parentes no Natal, quando o carro em que estavam foi atingido por uma caminhonete RAM e arremessado contra outros dois veículos.

Pela dinâmica do acidente, a polícia acredita que a RAM estava em alta velocidade. O motorista fugiu do local e ainda não foi localizado.

"Estamos na esperança de que ele [motorista da caminhonete] seja capturado. Queremos justiça, esperamos que seja feita...", afirmou Dione Vitor Pereira, primo de Denis. Equipes da Guarda Municipal também participaram do velório, já que o irmão do advogado é agente da guarnição.

Antônio Rolim, pai do advogado Denis Rolim, que morreu em um acidente na BR 101 Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o pai de Denis lamentou a perdados parentes e contou que a princípio também viajaria com a família, mas que ficou responsável por cuidar dos animais da casa, então permaneceu na Grande Vitória.

"Minhas netas eram maravilhosas. Não sei como vou viver naquela casa sem elas [...] Se foram quatro pedaços meus. Natal e ano-novo de 2025 são o final. Esses finais de ano, enquanto vida tiver, acho que 'acabou'. Não tenho alegria para festejar isso mais. Perder tanta gente querida é muito difícil." Antônio Rolim Pai de Denis

Entenda o caso

O acidente envolveu quatro veículos: além do Fiat Palio da família e da caminhonete RAM, também colidiram um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a picape bateu na traseira do carro da família. Com o impacto, o Palio perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla.

Além das quatro mortes, outras três pessoas ficaram feridas.

Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, abandonando o veículo. A PRF encontrou documentos e endereços dentro da RAM, mas ainda não há confirmação de que sejam do motorista. Até o momento, ele não foi localizado.

Análises preliminares da PRF indicam que o motorista da caminhonete estaria em alta velocidade. “O eixo traseiro do Fiat Palio [carro em que estava a família] acabou sendo arremessado para fora da pista juntamente com o veículo, porque ele acabou saindo com a força da colisão”, diz Maurício Belshof Dutra, agente da PRF.

*Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

