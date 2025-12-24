Jaguaré

Motorista de caminhonete abandonou veículo após acidente que matou família na BR 101

Pela dinâmica do acidente, a polícia acredita que RAM estava em alta velocidade; quatro pessoas que estavam em outro carro morreram

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:30 - Atualizado há uma hora

Correção 25/12/2025 - 13:45hrs Versão original desta matéria afirmava que a PRF já havia identificado o motorista da caminhonete. No entanto, a informação correta é que foram encontrados documentos no interior do veículo, que foi abandonado no local do acidente. Ainda não há confirmação de que os documentos pertencem a quem dirigia a RAM. Título e texto foram alterados.

Malas e pertences de família morta ficaram na estrada após acidente na BR 101, em Jaguaré Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

O motorista da caminhonete RAM envolvido no acidente que matou quatro pessoas de uma mesma família na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (24), abandonou o veículo após a colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já encontrou documentos e endereços dentro da RAM, mas ainda não há confirmação de que sejam do motorista. Até o momento, ele não foi localizado.

Pela dinâmica do acidente, a polícia acredita que a RAM estava em alta velocidade. “O eixo traseiro do Fiat Palio [carro em que estava a família] acabou sendo arremessado para fora da pista juntamente com o veículo, porque ele acabou saindo com a força da colisão”, diz Maurício Belshof Dutra, agente da PRF.

Família morta no acidente em Jaguaré seguia para a Bahia para visitar parentes Crédito: Divulgação | Acervo familiar

No Palio, estavam o advogado Denis Carlos Rolim, de 43 anos, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, de 39, e as filhas do casal, Débora Vitória, de 10 anos, e Sara Cristina, de 7. A família de Cariacica seguia viagem para a Bahia, onde passariam o Natal com parentes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu quatro veículos: além do Fiat Palio da família e da caminhonete RAM, também colidiram um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze. A picape bateu na traseira do carro da família. Com o impacto, o Palio perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente o Cruze e, em seguida, colidiu de frente com o Corolla.

Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, deixando o veículo. Além das quatro mortes, outras três pessoas ficaram feridas. A PRF informou que, em análises preliminares, há indícios de que a caminhonete trafegava em alta velocidade, mas que a dinâmica completa ainda será confirmada em laudo oficial.

Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para exames e, depois, liberados para os familiares. O velório acontece em Cariacica.

