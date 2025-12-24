Acidente em Jaguaré

"Perdi toda a minha família", diz tio de advogado morto com esposa e filhas em acidente na BR 101

Família lamentou morte de Denis Carlos Rolim, de 43 anos, esposa Valdenice Alves de Oliveira, de 39 anos, e as filhas Débora Vitória, de 10, e Sara Cristina, de 7

24 de dezembro de 2025

A casa ainda guarda os sinais de um Natal que não vai acontecer. No quarto das meninas, o ursinho de pelúcia permanece sobre a cama. Na sala, a árvore de Natal está montada. Mas a família de Denis Carlos Rolim, de 43 anos, vive agora o luto após a morte dele, da esposa e das duas filhas do casal, em um grave acidente na BR 101, na madrugada desta quarta-feira (24), em Jaguaré.

Era uma data de festa para a gente. Agora não tem mais festa, não tem mais nada. Perdi toda a minha família. A gente tem que buscar conforto em Deus João Carlos da Silva Tio de Denis

Denis, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, de 39 anos, e as filhas Débora Vitória, de 10, e Sara Cristina, de 7, saíram de Cariacica na noite de terça-feira (23) com destino à Bahia, onde passariam o Natal com parentes. A viagem foi interrompida na madrugada, após o carro da família ser atingido por uma caminhonete em alta velocidade, segundo a PRF.

Pelúcia ainda está sobre a cama de meninas que morreram em acidente na BR 101 Crédito: Bernardo Bracony

A mãe de Denis, Maria Aparecida de Oliveira Rolim, contou como recebeu a notícia da tragédia. “Foi uma notícia pela manhã. Perguntei: ‘Aconteceu alguma coisa, minha filha?’. Ela disse: ‘Aconteceu, mãe. Denis morreu, levou a família toda’”, relatou em entrevista à TV Gazeta.

Maria Aparecida de Oliveira Rolim, mãe de Denis, advogado morto com a família em acidente na BR 101 Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

Abalada, ela descreveu o choque ao saber que perderia o filho, a nora e as duas netas.

Eu fiquei em estado de choque. Não chorava, só batia no peito. Agora estou esperando eles chegarem… quatro caixões Maria Aparecida de Oliveira Rolim Mãe de Denis

João Carlos da Silva, parente de vítimas de acidente na BR 101 Crédito: Bernardo Bracony

As malas e mochilas com os pertences da família ficaram espalhadas às margens da BR 101, em Jaguaré, após o acidente. O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, e segue sendo procurado.

O velório da família acontece durante a noite e a madrugada, entre quarta e quinta (25), em uma igreja no bairro Porto Belo, em Cariacica. Os corpos foram levados de Linhares para a Grande Vitória.

Em meio à dor, o tio lembrou da relação próxima com o sobrinho. “Eu fui tio e praticamente um pai para ele. A gente cresceu junto, era como um filho pra mim”, afirmou.

Valdenice cursava pedagogia, e Denis atuava como advogado. A mãe contou que o filho era apaixonado pela profissão. “Se ele pegasse uma causa, ele dava atenção até o fim. Era um menino muito certo com as coisas dele”, disse.

Religioso, Denis mantinha conversas frequentes sobre fé com a família. A última troca de mensagens com o tio foi uma oração. “Todo dia a gente falava de fé. Eu mandei uma oração, e ele respondeu com uma mensagem de coragem. Tá doendo demais. A família toda tá sofrendo demais”, desabafou João Carlos.

