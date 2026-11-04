Incêndio destrói pertences de família e mata cachorro em Vila Velha

Um incêndio atingiu o segundo andar de uma casa no bairro João Goulart, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (4). Ninguém ficou ferido, mas a família perdeu quase todos os pertences, segundo apuração da TV Gazeta. Um cachorro morreu e outros seis foram resgatados das chamas.
Na residência moram um casal e a filha de três anos. Quando as chamas começaram, apenas a mulher e a criança estavam em casa. A mãe percebeu que algo estava errado ao ouvir estalos e conseguiu sair do imóvel com a menina.
O marido conversou com a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, mas preferiu não se identificar. Ele contou que estava muito abalado com o ocorrido.
Segundo a vizinha Maria Perpétua Lacerda, a moradora suspeita que um curto-circuito tenha provocado o incêndio. A causa, no entanto, ainda não foi confirmada. Maria também relatou que vizinhos ajudaram a desligar o disjuntor da residência.
A vizinha contou ainda que um dos moradores da região entrou no imóvel e conseguiu salvar seis cachorros, mas outro animal morreu.
"O outro vizinho entrou, salvou seis cachorros e um morreu. O rapaz (morador) disse que tudo queimou, só a Bíblia dele e da esposa que não queimou", detalhou.
Após o controle das chamas, o Corpo de Bombeiros liberou a entrada da família na residência. A corporação informou que não houve solicitação de perícia para identificar a causa do incêndio.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.