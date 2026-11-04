Incêndio destrói pertences de família e mata cachorro em Vila Velha

Um incêndio atingiu o segundo andar de uma casa no bairro João Goulart, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (4). Ninguém ficou ferido, mas a família perdeu quase todos os pertences, segundo apuração da TV Gazeta. Um cachorro morreu e outros seis foram resgatados das chamas.





Na residência moram um casal e a filha de três anos. Quando as chamas começaram, apenas a mulher e a criança estavam em casa. A mãe percebeu que algo estava errado ao ouvir estalos e conseguiu sair do imóvel com a menina.





O marido conversou com a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, mas preferiu não se identificar. Ele contou que estava muito abalado com o ocorrido.