Capixaba cego e com perda auditiva aprende violino com notas no braço

A música costuma embalar tarefas simples da rotina, como a arrumação da casa ou o trajeto para o trabalho. Para Max Bernardes, no entanto, cada nota musical ecoa como um troféu de superação. Aos 35 anos, o morador de Vila Velha, no Espírito Santo, deu início à realização de um antigo sonho: aprender a tocar violino, mesmo enfrentando a perda da visão e de parte da audição.





O interesse pelo instrumento de cordas começou na juventude, mas foi interrompido bruscamente aos 22 anos, quando Max contraiu meningite, inflamação que atinge as membranas que envolvem o cérebro. As sequelas da doença comprometeram a visão e parte da capacidade auditiva, colocando os planos em pausa.





A retomada foi construída passo a passo. Com o passar do tempo, vontades que pareciam adormecidas ganharam novo fôlego: ele voltou a estudar, concluiu o ensino médio e, há quatro meses, deu o primeiro passo na música e começou a tocar violino.





O sonho se tornou possível por meio da terapeuta ocupacional Stella Vianna, que o avisou sobre aulas gratuitas de violino na Estação Leopoldina, em Vila Velha. Ele se inscreveu e, em poucos meses de dedicação, já dominava os primeiros arranjos.