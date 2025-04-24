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Leonel Ximenes

Histórias de recomeço, superação e nova vida no ES

Vídeos produzidos pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) mostram como pessoas venceram as dificuldades com o apoio do órgão

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

24 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Matheus de Morais cumpriu medida socioeducativa na adolescência e, com apoio da promotoria, encontrou novos caminhos e hoje é estudante de Direito
Matheus de Morais cumpriu medida socioeducativa na adolescência e, com apoio da promotoria, encontrou novos caminhos e hoje é estudante de Direito Crédito: MPES
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) lançou, em seu Instagram, a websérie “Sempre Mais Perto”, que traz histórias de segunda chance e de superação de moradores do Estado, a partir de ações com apoio do órgão.
O primeiro episódio foi lançado nesta segunda-feira, dia 21 de abril, em comemoração ao Dia Estadual do Ministério Público. A história inicial relatada é do jovem Matheus de Morais. Ele cumpriu uma medida socioeducativa na adolescência e, com apoio da promotoria, encontrou novos caminhos.
Hoje, estudante de Direito, ele compartilha como a escuta e o acolhimento fizeram a diferença em sua trajetória. “O trabalho diuturno de tantos colegas do Ministério Público do Espírito Santo tem feito a diferença na vida de muita gente”, resumiu o procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Martínez Berdeal.
A série também conta a história de Josilene Lima, liderança comunitária de Nova Venécia, que mostra como com a união e o trabalho com a Promotoria de Justiça do município foi possível manter espaços públicos vitais para a comunidade.
Além de Teófilo Roberto, pessoa com deficiência, que atua em defesa da população e que tem o MPES como parceiro na garantia dos direitos de quem mais precisa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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