Histórias de recomeço, superação e nova vida no ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES)
lançou, em seu Instagram, a websérie “Sempre Mais Perto”, que traz histórias de segunda chance e de superação de moradores do Estado, a partir de ações com apoio do órgão.
O primeiro episódio foi lançado nesta segunda-feira, dia 21 de abril, em comemoração ao Dia Estadual do Ministério Público. A história inicial relatada é do jovem Matheus de Morais. Ele cumpriu uma medida socioeducativa na adolescência e, com apoio da promotoria, encontrou novos caminhos.
Hoje, estudante de Direito, ele compartilha como a escuta e o acolhimento fizeram a diferença em sua trajetória. “O trabalho diuturno de tantos colegas do Ministério Público do Espírito Santo tem feito a diferença na vida de muita gente”, resumiu o procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Martínez Berdeal.
A série também conta a história de Josilene Lima, liderança comunitária de Nova Venécia
, que mostra como com a união e o trabalho com a Promotoria de Justiça do município foi possível manter espaços públicos vitais para a comunidade.
Além de Teófilo Roberto, pessoa com deficiência, que atua em defesa da população e que tem o MPES como parceiro na garantia dos direitos de quem mais precisa.