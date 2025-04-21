Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ex-bispo auxiliar de Vitória participará do conclave que vai escolher o papa

Dos oito cardeais brasileiros, sete estão aptos a votar no sucessor de Francisco

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 10:53

Públicado em 

21 abr 2025 às 10:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom João Braz de Aviz cumprimenta o papa Francisco no Vaticano
Dom João Braz de Aviz cumprimenta o papa Francisco no Vaticano Crédito: Vatican News
Bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória entre 1994 e 1998, o cardeal João Braz de Aviz é um dos oito purpurados brasileiros que vão participar do conclave que vai escolher o sucessor do papa Francisco, morto nesta segunda-feira (21), aos 88 anos de idade.
Dom João Braz de Aviz, que vai fazer 78 anos nesta quinta-feira (24), foi feito cardeal em 6 de janeiro de 2012 pelo papa Bento XVI. Em janeiro último deixou o cargo de prefeito do Dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, um dos órgãos mais importantes da cúpula vaticana e de assessoramento do papa.
Segundo as normas da Igreja Católica, podem votar no conclave os cardeais que têm menos de 80 anos de idade. Do total de 252 cardeais aptos a participar do colegiado, 140 são votantes e elegíveis — aqueles que têm mais de 80 anos não estão aptos a votar.

Veja Também

Rosário rezado pelo frei Gilson provoca conflito em igreja no ES

Ex-bispo de Vitória deixa cargo importante na cúpula do Vaticano

Dois oito brasileiros que vão participar do conclave, o cardeal dom Raymundo Damasceno Assis,arcebispo emérito de Aparecida (SP), que tem 88 anos, é o único que não tem direito a voto por ter superado a idade limite para ser eleitor.

BISPO AUXILIOU DOM SILVESTRE

Nascido em Mafra (SC) em 1947, dom Aviz foi ordenado padre em 1972 e bispo em 1994. Além de bispo auxiliar da capital capixaba, sob o comando do arcebispo dom Silvestre Scandian, o prelado foi bispo de Ponta Grossa (PR), arcebispo de Maringá (PR) e arcebispo de Brasília (DF), arquidiocese da qual é arcebispo emérito.
Cardeal de confiança de Francisco, em 2019 Aviz foi designado pelo pontífice Francisco como presidente delegado do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica. Ele participou do conclave de 2013 que elegeu o argentino líder da Igreja Católica.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Terreno de igreja evangélica na Praia da Costa: após polêmica, o acordo

Pastor capixaba assume igreja evangélica odiada pelos conservadores

Padre Kelder Brandão culpa discurso do comando da PM pela violência

Morre, aos 55 anos, padre que nasceu na Indonésia e atuava no ES

Padre de 92 anos que morreu no ES não quis flores nem velas: “Ajudem os pobres”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

dom silvestre Papa Francisco Vitória (ES) Brasília (DF) Vaticano Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados