Ex-bispo auxiliar de Vitória participará do conclave que vai escolher o papa

Segundo as normas da Igreja Católica
, podem votar no conclave os cardeais que têm menos de 80 anos de idade. Do total de 252 cardeais aptos a participar do colegiado, 140 são votantes e elegíveis — aqueles que têm mais de 80 anos não estão aptos a votar.
Dois oito brasileiros que vão participar do conclave, o cardeal dom Raymundo Damasceno Assis,arcebispo emérito de Aparecida (SP), que tem 88 anos, é o único que não tem direito a voto por ter superado a idade limite para ser eleitor.
Nascido em Mafra (SC) em 1947, dom Aviz foi ordenado padre em 1972 e bispo em 1994. Além de bispo auxiliar da capital capixaba, sob o comando do arcebispo dom Silvestre Scandian, o prelado foi bispo de Ponta Grossa (PR), arcebispo de Maringá (PR) e arcebispo de Brasília (DF), arquidiocese da qual é arcebispo emérito.
Cardeal de confiança de Francisco, em 2019 Aviz foi designado pelo pontífice Francisco como presidente delegado do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica. Ele participou do conclave de 2013 que elegeu o argentino líder da Igreja Católica.