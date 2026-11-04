Enem está chegando: veja como a família pode apoiar o estudante sem aumentar a pressão

“Existe uma diferença entre incentivar um adolescente a estudar e fazer com que ele sinta que seu valor está condicionado ao resultado de uma prova. Quando a família transforma o Enem no assunto principal de todas as conversas, o jovem pode começar a viver em um estado constante de preocupação, justamente em um momento em que precisa estar emocionalmente preparado para utilizar tudo o que aprendeu”, explica a psicóloga e neurocientista Mayra Gaiato.