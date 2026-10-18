O Rio de Janeiro continua lindo

Pobres cariocas! A Polícia Federal acaba de prender um deputado estadual eleito e o ex-delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro e, como todos sabem, há décadas que muitos de seus governadores passam uma temporada vendo o sol nascer quadrado. Estou rouco de tanto gritar algumas coisas e ninguém quer ver.





A primeira delas é que as facções e milícias não são o maior problema dos nossos vizinhos e só crescem na medida em que são úteis ao verdadeiro crime organizado.





Enquanto um monte de facínoras selvagens troca tiros entre si ou com a polícia, os grandes criminosos, aqueles que sempre prometem enforcar os pequenos, nadam de braçada nas finanças públicas e na economia privada do estado.