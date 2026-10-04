Letalidade policial: o foco deve sair do individual para o coletivo

De vez em quando vem a notícia de um suspeito morto pela Polícia Militar. Se tem algo equivocado nessa situação é fazer generalizações ou julgamentos precipitados. Em primeiro lugar, a letalidade policial pode e deve ser controlada, mas é um custo inerente, principalmente, à prioridade que a sociedade dá ao patrulhamento preventivo como estratégia e à abordagem-e-revista como ferramenta, não ao militarismo da instituição.





É a PM (e a Guarda Municipal, onde houver) quem se encarrega dessa tarefa, que implica atrito cotidiano e massivo com a população. As chamadas polícias “judiciárias” (Polícia Civil e Polícia Federal) quase só prendem em cumprimento dos mandados judiciais e, portanto, efetuam um número infinitamente menor de abordagens.





Além disso, elas podem ser planejadas e aguardar os melhores momentos, ao passo que a PM tem que improvisar; não é ela que escolhe onde e quando o atrito vai ocorrer, nem como ele vai se desenvolver. Em resumo, não dá para dizer, apenas olhando o número de óbitos em confronto, que uma instituição é mais ou menos violenta que outra, muito menos atribuir isso ao caráter militar ou civil da formação e da estrutura.