Cabo da PM vira réu por matar a tiros casal de mulheres no meio da rua em Cariacica

O cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale se tornou réu pelo assassinato de um casal de mulheres em Cariacica, na Grande Vitória. A Justiça do Espírito Santo recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público (MPES), que acusa o policial de dois homicídios qualificados. A prisão preventiva dele foi mantida.





As vítimas, Daniele Toneto Rocha, de 45 anos, e Francisca Chaguiana Dias Viana, de 31, foram mortas a tiros no dia 8 de abril, no bairro Cruzeiro do Sul. O cabo está preso desde o crime.





Segundo o MPES, os homicídios foram praticados por motivo fútil, com perigo comum e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. A Promotoria também aponta abuso de poder, alegando que o policial utilizou as prerrogativas e a autoridade da função de policial militar, além de uma viatura e armamento da corporação.



