Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/10/2026

A carta “2 de Paus” o(a) coloca diante de novas possibilidades e desperta o desejo de planejar os próximos passos com mais ambição. No amor, conversas sobre o futuro poderão ajudar a compreender se uma relação caminha na direção esperada. Se estiver solteiro(a), sentirá vontade de experimentar algo diferente. Na carreira, projetos de expansão e ideias inovadoras merecerão atenção. A saúde se beneficiará de atividades que tragam motivação e movimento. Entre amigos, contatos com pessoas de outros ambientes ampliarão seus horizontes e trarão convites interessantes.