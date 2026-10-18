Cartórios lançam ferramenta que permite pesquisar imóveis no ES

Pesquisar informações relacionadas ao vínculo de CPFs e CNPJs a imóveis em todos os Registros de Imóveis do Espírito Santo já pode ser feito em poucos minutos em uma única consulta. Lançada neste mês, a Pesquisa Nacional de Bens está disponível na plataforma eletrônica oficial que reúne todos os cartórios de Registro de Imóveis do Brasil em um só lugar, o RI Digital (ridigital.org.br).
A novidade é uma evolução de um serviço eletrônico que já permitia buscas patrimoniais, mas era limitado a dez unidades da federação. A ferramenta anterior acumulou mais de 4,3 milhões de consultas desde 2021, sendo 1,14 milhão somente em 2025 e mais de 800 mil nos primeiros oito meses deste ano. Agora, com a incorporação dos demais Estados, a pesquisa passa a ter abrangência nacional.
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O primeiro resultado da pesquisa ocorre em menos de um minuto. Se alguma unidade estiver temporariamente indisponível, o sistema realiza novas tentativas automáticas a cada 20 minutos, por até três vezes, buscando complementar a consulta em até uma hora. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos finais de semana e feriados.
Disponível no RI Digital, a Pesquisa Nacional de Bens pode ser utilizada por cidadãos, escritórios de advocacia, empresas do mercado imobiliário, companhias de recuperação de crédito e instituições que realizam análises patrimoniais. No setor público, procuradorias, tribunais, Ministério Público e órgãos policiais estão entre os potenciais usuários da ferramenta para localização e investigação patrimonial.
“Com a nova pesquisa, o cidadão capixaba pode consultar ocorrências relacionadas a imóveis em todo o país por meio de uma única plataforma. É uma solução que reduz distâncias, facilita o acesso à informação e preserva a segurança jurídica e a proteção dos dados envolvidos”, afirma Marcio Oliva Romaguera, presidente do Sinoreg/ES.
A Pesquisa Nacional de Bens localiza ocorrências de determinado CPF ou CNPJ nos registros imobiliários. Um resultado positivo, portanto, não significa necessariamente que a pessoa pesquisada seja a atual proprietária do imóvel. Ela pode constar ou ter constado na matrícula como proprietária, locatária, fiadora ou titular de outro direito.
Para identificar o tipo de vínculo daquele CPF ou CNPJ com o imóvel, o usuário pode solicitar uma certidão digital ou realizar uma Pesquisa Qualificada, também disponível na plataforma. Essa modalidade, que permite aprofundar a pesquisa, já contabilizou 8,8 milhões de consultas desde 2021. Somadas às pesquisas prévias, são mais de 13 milhões de consultas realizadas pelos dois serviços no período.
A plataforma também informa, antes do pagamento, quais unidades eventualmente estejam com seus acervos indisponíveis naquele momento. O usuário indica ainda a finalidade da pesquisa antes de concluir a solicitação, e pode escolher estados específicos ou realizar a busca em todo o território nacional.
A ampliação da plataforma foi possível a partir da digitalização dos acervos imobiliários e da estruturação de seus dados pelos Registros de Imóveis de todo o país. No modelo anterior, unidades que não possuíam 100% dos indicadores exigidos não participavam da pesquisa. A nova sistemática permite utilizar os dados já estruturados pelas unidades enquanto a digitalização do restante do acervo histórico continua avançando.
O processo foi acelerado por iniciativas como o Projeto de Inclusão Digital do ONR (PID), que disponibilizou equipamentos e sistemas para cartórios de menor capacidade econômica em regiões isoladas do país, permitindo a integração de unidades de diferentes localidades aos serviços eletrônicos nacionais.
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