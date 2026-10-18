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Leonel Ximenes

Cartórios lançam ferramenta que permite pesquisar imóveis no ES

Consultas por CPF ou CNPJ estão disponíveis 24 horas por dia

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

18 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A Pesquisa Nacional de Bens localiza ocorrências de determinado CPF ou CNPJ nos registros imobiliários
A Pesquisa Nacional de Bens localiza ocorrências de determinado CPF ou CNPJ nos registros imobiliários Magnific

Pesquisar informações relacionadas ao vínculo de CPFs e CNPJs a imóveis em todos os Registros de Imóveis do Espírito Santo já pode ser feito em poucos minutos em uma única consulta. Lançada neste mês, a Pesquisa Nacional de Bens está disponível na plataforma eletrônica oficial que reúne todos os cartórios de Registro de Imóveis do Brasil em um só lugar, o RI Digital (ridigital.org.br).

 

A novidade é uma evolução de um serviço eletrônico que já permitia buscas patrimoniais, mas era limitado a dez unidades da federação. A ferramenta anterior acumulou mais de 4,3 milhões de consultas desde 2021, sendo 1,14 milhão somente em 2025 e mais de 800 mil nos primeiros oito meses deste ano. Agora, com a incorporação dos demais Estados, a pesquisa passa a ter abrangência nacional. 


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O primeiro resultado da pesquisa ocorre em menos de um minuto. Se alguma unidade estiver temporariamente indisponível, o sistema realiza novas tentativas automáticas a cada 20 minutos, por até três vezes, buscando complementar a consulta em até uma hora. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos finais de semana e feriados. 

 

Disponível no RI Digital, a Pesquisa Nacional de Bens pode ser utilizada por cidadãos, escritórios de advocacia, empresas do mercado imobiliário, companhias de recuperação de crédito e instituições que realizam análises patrimoniais. No setor público, procuradorias, tribunais, Ministério Público e órgãos policiais estão entre os potenciais usuários da ferramenta para localização e investigação patrimonial.


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“Com a nova pesquisa, o cidadão capixaba pode consultar ocorrências relacionadas a imóveis em todo o país por meio de uma única plataforma. É uma solução que reduz distâncias, facilita o acesso à informação e preserva a segurança jurídica e a proteção dos dados envolvidos”, afirma Marcio Oliva Romaguera, presidente do Sinoreg/ES.

O QUE A PESQUISA IDENTIFICA

A Pesquisa Nacional de Bens localiza ocorrências de determinado CPF ou CNPJ nos registros imobiliários. Um resultado positivo, portanto, não significa necessariamente que a pessoa pesquisada seja a atual proprietária do imóvel. Ela pode constar ou ter constado na matrícula como proprietária, locatária, fiadora ou titular de outro direito. 

 

Para identificar o tipo de vínculo daquele CPF ou CNPJ com o imóvel, o usuário pode solicitar uma certidão digital ou realizar uma Pesquisa Qualificada, também disponível na plataforma. Essa modalidade, que permite aprofundar a pesquisa, já contabilizou 8,8 milhões de consultas desde 2021. Somadas às pesquisas prévias, são mais de 13 milhões de consultas realizadas pelos dois serviços no período.

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A plataforma também informa, antes do pagamento, quais unidades eventualmente estejam com seus acervos indisponíveis naquele momento. O usuário indica ainda a finalidade da pesquisa antes de concluir a solicitação, e pode escolher estados específicos ou realizar a busca em todo o território nacional. 

 

A ampliação da plataforma foi possível a partir da digitalização dos acervos imobiliários e da estruturação de seus dados pelos Registros de Imóveis de todo o país. No modelo anterior, unidades que não possuíam 100% dos indicadores exigidos não participavam da pesquisa. A nova sistemática permite utilizar os dados já estruturados pelas unidades enquanto a digitalização do restante do acervo histórico continua avançando. 

 

O processo foi acelerado por iniciativas como o Projeto de Inclusão Digital do ONR (PID), que disponibilizou equipamentos e sistemas para cartórios de menor capacidade econômica em regiões isoladas do país, permitindo a integração de unidades de diferentes localidades aos serviços eletrônicos nacionais.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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