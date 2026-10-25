Que saudade do Código Penal de 1940

Então o CNJ levantou que, nos últimos anos, mais de 20% das sentenças criminais no ES vêm simplesmente reconhecendo a prescrição. A isso devem ser somados mais 6% de réus que morrem antes que os processos acabem. Seriam 10 mil processos que “não deram em nada” sem que as provas chegassem a ser avaliadas. Depois tem que somar as absolvições por insuficiência probatória. São poucas aquelas em que o réu é efetivamente inocentado, isto é, nas quais o juiz diz que ele não cometeu o crime do qual foi acusado.





Seria bem simples colocar a culpa no Judiciário que, é verdade, tem suas mazelas, mas, por esse raciocínio, também não poderíamos simplesmente isentar o Ministério Público, que também dá sua contribuição para esse estado de coisas, às vezes de forma visível e fulanizável, às vezes de maneira não tão óbvia.





No entanto, basta ler a matéria para perceber um detalhe que cansamos de frisar aqui: a maior parte das prescrições atinge processos em que a pena já seria pequena e dificilmente implicaria efetivo aprisionamento do réu. O Brasil adora, simplesmente adora criminalizar todo tipo de pequenas infrações que o cidadão médio nem sabe que existem. A polícia, o MP e o Judiciário ficam entupidos de banalidades.