Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/10/2026

A carta “9 de Espadas” mostra que você pode carregar preocupações que se tornam maiores quando alimentadas pelo excesso de pensamentos. No amor, inseguranças ou receios relacionados ao futuro de uma relação tenderão a provocar ansiedade; por isso, será importante não transformar suposições em certezas antes de conversar. Na carreira, pendências e cobranças irão ocupar sua mente mesmo durante os momentos de descanso, sendo necessário estabelecer limites para não levar todas as responsabilidades para casa. A saúde exigirá atenção especial à qualidade do sono e ao equilíbrio emocional. Amigos de confiança poderão ajudar a aliviar preocupações e oferecer uma perspectiva mais tranquila sobre o que estiver acontecendo.