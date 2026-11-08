Por que mulheres podem estar por trás da vitória de Lula nas eleições

"Naquela eleição, a gente sabia que mulheres eram mais atentas a temas ligados à saúde e à educação. Além de serem socializadas para ter a preocupação com os filhos, por exemplo, elas sabem que, se acontecer algo, são elas que vão ter que cuidar da família", explica a professora, autora de livros como Mulheres e Poder: Histórias, Ideias e Indicadores.