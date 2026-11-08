Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/11/2026

A carta “2 de Paus” convida a olhar para o futuro com mais ambição e reconhecer que algumas decisões podem ampliar significativamente os horizontes. No amor, uma conversa sobre planos compartilhados poderá revelar se você e a pessoa amada estão caminhando na mesma direção. Se estiver solteiro(a), tenderá a se interessar por alguém que apresente uma visão de mundo diferente.