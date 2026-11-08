Fest Gastronomia terá Ubando com André Prando e aula-show de Nádia Alcalde e Orlando Nardi neste domingo (8)

O Fest Gastronomia 2026 chega ao seu último dia de programação. Neste domingo (08), o evento segue recheado de atrações para toda a família, com aulas-show, restaurantes, food trucks, feira de produtores, espaço kids e apresentações musicais. O festival começa às 11h, no estacionamento externo do Shopping Vitória, com entrada gratuita.
No Palco Veneza, de 14h às 14h50, um dos destaques é a aula-show com harmonização de vinhos e massas comandada pela sommelière Nádia Alcalde e pelo chef Orlando Nardi. Para agitar o público durante a tarde, o evento conta com o samba do 522, de 16h às 17h30. À noite, às 20h, um show exclusivo de Ubando e André Prando fecha a programação.
No Palco Gastrô Extrabom, as apresentações começam às 15h, com apresentação de Sol Pessoa, seguida por Fábio Pinel. Para encerrar, Diego Lyra sobe ao palco às 18h30.
Na praça de alimentação, os restaurantes confirmados são Don Camaleone, O Quintal Parrilla, Preferito, Mercearia Liberdade e Petisco das Meninas, além das gelaterias Barutti e Tofoli.
A Unidade Móvel Senac Gastronomia, que é uma verdadeira cozinha sobre rodas, receberá chefs para aulas e oficinas de culinária gratuitas, ao longo do dia, em seu espaço totalmente climatizado.
Palco Veneza
11h - Abertura do evento
14h às 14h50 - Aula-show com a sommelière Nádia Alcalde e o chef Orlando Nardi, do restaurante Preferito. Tema: Harmonização de vinhos Casa Perini com queijos e
massas
16h às 17h30 - Samba 522
20h às 22h - Ubando + André Prando
Palco Gastrô Extrabom
15h às 16h - Sol Pessoa
17h30 às 18h30 - Fábio Pinel
18h30 às 19h30 - Diego Lyra
Unidade Móvel Senac Gastronomia
13h às 14h - Oficina de culinária infantil: Casadinho, com a chef Elisangela D’Angeli
14h30 às 15h30 - Bolo Ladrão, com a chef Glauciane Silva
16h às 17h - Oficina de culinária infantil. Bolo gelado, com a chef Glauciane Silva
17h30 às 18h30 - Muxá, com a chef Elisangela D’Angeli
19h às 20h - Empadinha artesanal de rabo de boi, com a chef Elisangela D’Angeli
20h30 às 21h30 - Muma de siri, com o chef Bruno Déde
23h - Encerramento.
FEST GASTRONOMIA
Quando: de 6 a 8 de novembro
Onde: na tenda de eventos do Shopping Vitória, a Arena SV. Acesso pela Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Realização: A Gazeta.
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