Fest Gastronomia terá Ubando com André Prando e aula-show de Nádia Alcalde e Orlando Nardi neste domingo (8)

O Fest Gastronomia 2026 chega ao seu último dia de programação. Neste domingo (08), o evento segue recheado de atrações para toda a família, com aulas-show, restaurantes, food trucks, feira de produtores, espaço kids e apresentações musicais. O festival começa às 11h, no estacionamento externo do Shopping Vitória, com entrada gratuita.





No Palco Veneza, de 14h às 14h50, um dos destaques é a aula-show com harmonização de vinhos e massas comandada pela sommelière Nádia Alcalde e pelo chef Orlando Nardi. Para agitar o público durante a tarde, o evento conta com o samba do 522, de 16h às 17h30. À noite, às 20h, um show exclusivo de Ubando e André Prando fecha a programação.





No Palco Gastrô Extrabom, as apresentações começam às 15h, com apresentação de Sol Pessoa, seguida por Fábio Pinel. Para encerrar, Diego Lyra sobe ao palco às 18h30.