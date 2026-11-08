Ótica do ES celebra a chegada da Chanel com oficina floral em Vitória

A ES Restaurant Week movimenta a cena gastronômica capixaba até o dia 26 de novembro. O festival reúne 46 restaurantes de Vitória, Vila Velha e Serra, com experiências completas que incluem entrada, prato principal e sobremesa. Na Praia do Canto, o roteiro vai do café ao jantar, com opções como Cooltiva Café Bistrô, Padaria Odara, Pier Aleixo Restaurante, Canto do Vinho, Terrafé, Coco Bambu, Restaurante Pirão, Vilelê Gastrobar, Balthazar, Wine Vix Adega & Bistrô, Wine Garden e Tomatto Vix. Os menus são divididos nas categorias Plus, com preços de R$ 74 no almoço e R$ 95 no jantar, e Premium, a R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. Uma boa pedida para descobrir novos sabores sem sair do bairro.