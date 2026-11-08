Ótica do ES celebra a chegada da Chanel com oficina floral em Vitória

Para celebrar a chegada da primavera-verão 2027, Ana Luiza Azevedo, à frente das Óticas Paris, reuniu clientes, amigas e convidadas na loja da Aleixo Netto para um dia inteiro dedicado ao universo do luxo.
Durante o evento, a maison apresentou apresentou a Chanel, que chega com exclusividade ao Espírito Santo, ao lado das coleções de primavera-verão de Prada, Miu Miu e Dolce & Gabbana .
A experiência ganhou ainda mais charme com a oficina floral by Bruna Medeiros, da Festar, cada convidada montou e levou para casa o seu arranjo, além de um mimo da dermatologista Priscila Passamani.
Confira quem passou por lá na galeria de Pedro Oliver.
Gastronomia
Praia do Canto do café ao jantar na ES Restaurant Week
Em Jardim Camburi
Novo residencial-clube
Executivos da Sá Cavalcante recebem convidados, no dia 14 de novembro, para o lançamento da Torre Buganvília, nova etapa do Parque Flora, maior residencial-clube em construção em Jardim Camburi, ampliando as opções para quem deseja morar com mais qualidade de vida na capital capixaba. A nova etapa chega após o sucesso de vendas das torres A e C, apresentadas ao mercado em 2025, que já alcançaram 80% das unidades vendidas.
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