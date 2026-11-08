Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Ótica do ES celebra a chegada da Chanel com oficina floral em Vitória
Renata Rasseli

Ótica do ES celebra a chegada da Chanel com oficina floral em Vitória

Ana Luiza Azevedo foi a anfitriã do Luxury Day, na quinta-feira (05), na Óticas Paris, na Aleixo Netto

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

08 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Denise Nogueira da Gama Azevedo e Ana Luiza Azevedo, Italla Monti
Denise Nogueira da Gama Azevedo,  Ana Luiza Azevedo e Italla Monti: celebrando a chegada da Chanel! Pedro Oliver

Para celebrar a chegada da primavera-verão 2027, Ana Luiza Azevedo, à frente das Óticas Paris, reuniu clientes, amigas e convidadas na loja da Aleixo Netto para um dia inteiro dedicado ao universo do luxo.

Durante o evento, a maison apresentou apresentou a Chanel, que chega com exclusividade ao Espírito Santo, ao lado das coleções de primavera-verão de Prada, Miu Miu e Dolce & Gabbana .

A experiência ganhou ainda mais charme com a oficina floral by Bruna Medeiros, da Festar, cada convidada montou e levou para casa o seu arranjo, além de um mimo da dermatologista Priscila Passamani.

Confira quem passou por lá na galeria de Pedro Oliver. 

Chá de lingerie
Julia Chieppe
Rafaela Adami,  Julia Chieppe, Erika Marba e  Licia Lugon: celebrando o chá de lingerie surpresa para Julia Mônica Zorzanelli

Gastronomia

Praia do Canto do café ao jantar na ES Restaurant Week

A ES Restaurant Week movimenta a cena gastronômica capixaba até o dia 26 de novembro. O festival reúne 46 restaurantes de Vitória, Vila Velha e Serra, com experiências completas que incluem entrada, prato principal e sobremesa. Na Praia do Canto, o roteiro vai do café ao jantar, com opções como Cooltiva Café Bistrô, Padaria Odara, Pier Aleixo Restaurante, Canto do Vinho, Terrafé, Coco Bambu, Restaurante Pirão, Vilelê Gastrobar, Balthazar, Wine Vix Adega & Bistrô, Wine Garden e Tomatto Vix. Os menus são divididos nas categorias Plus, com preços de R$ 74 no almoço e R$ 95 no jantar, e Premium, a R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. Uma boa pedida para descobrir novos sabores sem sair do bairro.
Em Roma
Gabriela Campostrini, ministro Teodoro Silva Santos, do STJ, e Dra. Maysa Santos.
A advogada capixaba Gabriela Campostrini, especialista em Direito da Insolvência e Reestruturação de Empresas, participou de um importante encontro jurídico internacional promovido pela Academia JurisRoma, na capital italiana. Nesta quarta-feira (04), ela atuou como mediadora do painel dedicado aos métodos alternativos de resolução de conflitos em uma perspectiva comparada entre os sistemas jurídicos europeu e brasileiro, ao lado das juristas italianas Paola Licci e Angela Carpi e do advogado Guilherme Takeish.
 Divulgação

Em Jardim Camburi

Novo residencial-clube

Executivos da Sá Cavalcante recebem convidados, no dia 14 de novembro, para o lançamento da Torre Buganvília, nova etapa do Parque Flora, maior residencial-clube em construção em Jardim Camburi, ampliando as opções para quem deseja morar com mais qualidade de vida na capital capixaba. A nova etapa chega após o sucesso de vendas das torres A e C, apresentadas ao mercado em 2025, que já alcançaram 80% das unidades vendidas.

Tarde fashion
Magui Diniz e Ana Clark
Magui Diniz e Ana Clark: em coquetel de moda na Praia do Canto.  Mônica Zorzanelli

Veja Também 

Equipe da Rede Gazeta no jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta

Chef Juarez Campos recebe para jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta

Rose Frizzera, Juliana Braz, Carla Buaiz, Dani Coutinho, Tereza Aragão, Isabela Redighieri, Juliana Alvim, Priscila Passamani, Renata Cani, André Dantas

Tereza Aragão estreia projeto de moda, gastronomia e bem-estar na Ilha do Boi

Livia Dorsch celebra 40 anos

Livia Dorsch celebra 40 anos com festão em Vitória ; veja fotos

Premiados do 17º Marcas de Valor A Gazeta no Theatro Carlos Gome

Prêmio Marcas de Valor A Gazeta celebra as mais admiradas com festa em Vitória

Hz 5 anos

Queridinhos de A Gazeta, HZ celebra 5 anos e Se Cuida comemora três com festa em Vitória

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Moda Coluna Renata Rasseli Festa Festa de Aniversário Primavera Verão luxo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
4 investigações que os democratas podem lançar contra Trump após conquistar o controle do Congresso
Imagem de destaque
Redação do Enem 2026 aborda 'a valorização do SUS como direito universal'
Anchieta é campeão capixaba de seleções de beach soccer 2026
Anchieta vence Marechal Floriano e é bicampeão capixaba de beach soccer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.