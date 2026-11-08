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Futebol de Areia

Anchieta vence Marechal Floriano e é bicampeão capixaba de beach soccer

Seleção de Anchieta ganhou por 3 a 1, na Praia de Camburi, em Vitória, e conquistou o segundo título de seleções consecutivo

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 14:10

Redação

Redação

Publicado em 

08 nov 2026 às 14:10
Anchieta é campeão capixaba de seleções de beach soccer 2026
Anchieta é campeão capixaba de seleções de beach soccer 2026 Reprodução/Fecabes

A seleção de Anchieta conquistou o bicampeonato consecutivo do Campeonato Capixaba de Seleções de Beach Soccer. Na manhã deste domingo (08), a equipe venceu Marechal Floriano por 3 a 1, na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória, e ficou com o título estadual.


A decisão foi marcada por um jogo físico e disputado, com muitas reclamações e cartões. Anchieta conseguiu construir uma vantagem de três gols ainda no primeiro tempo. O primeiro saiu dos pés do goleiro Igor Jectan, que, após uma troca de passes no campo de defesa, petecou a bola com a coxa e acertou um chute de longe para abrir o placar.


O segundo gol veio em cobrança de pênalti de Theodoro, depois de uma jogada pela ponta direita que terminou com um jogador de Anchieta derrubado na área. Na sequência, Gabriel Zetum completou uma triangulação pela esquerda e ampliou para 3 a 0 antes do primeiro intervalo.


Marechal Floriano descontou no segundo tempo, em um lance que gerou reclamações por falta de fair play. Após o goleiro Igor Jectan colocar a bola para fora para que um jogador de sua equipe recebesse atendimento, o adversário cobrou rapidamente o lateral e marcou por cobertura. Apesar da contestação, o gol foi validado.


"O sentimento é de felicidade. É uma honra estar aqui, poder estar desfrutando dessa modalidade, e graças a Deus o título veio. A gente trabalha muito para isso, dia após dia, domingo a domingo. Feliz pelo título e pela premiação individual também, que só foi possível também por causa dos meus companheiros", disse Jectan, eleito também o melhor goleiro da competição.

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