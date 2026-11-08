100 decisões antes que o caixa espere pela Justiça

Nos próximos meses, empresas, credores e escritórios vão conviver com três relógios diferentes: o da política, o da economia e o do Judiciário. Em ano eleitoral, a atenção se volta para juros, contas públicas, crédito e previsibilidade. Ao mesmo tempo, em 20 de dezembro começa a suspensão dos prazos processuais prevista no Código de Processo Civil. A Justiça não para, mas o calendário muda de ritmo. E, para quem tem crédito judicial a receber, ritmo importa.





Os dados ajudam a entender por quê. O Conselho Nacional de Justiça informou que o Brasil encerrou 2025 com 75,5 milhões de processos em tramitação. O Banco Central mostra outro lado da mesma realidade econômica: em junho de 2026, o endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional chegou a 49,75% da renda acumulada em 12 meses; sem crédito habitacional, ficou em 30,83%.





Não é um dado isolado. Ele revela um país em que renda, crédito e tempo estão pressionados.