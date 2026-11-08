100 decisões antes que o caixa espere pela Justiça

Nos próximos meses, empresas, credores e escritórios vão conviver com três relógios diferentes: o da política, o da economia e o do Judiciário. Em ano eleitoral, a atenção se volta para juros, contas públicas, crédito e previsibilidade. Ao mesmo tempo, em 20 de dezembro começa a suspensão dos prazos processuais prevista no Código de Processo Civil. A Justiça não para, mas o calendário muda de ritmo. E, para quem tem crédito judicial a receber, ritmo importa.
Os dados ajudam a entender por quê. O Conselho Nacional de Justiça informou que o Brasil encerrou 2025 com 75,5 milhões de processos em tramitação. O Banco Central mostra outro lado da mesma realidade econômica: em junho de 2026, o endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional chegou a 49,75% da renda acumulada em 12 meses; sem crédito habitacional, ficou em 30,83%.
Não é um dado isolado. Ele revela um país em que renda, crédito e tempo estão pressionados.
Do lado das empresas, o sinal também exige atenção. Levantamento da Serasa Experian apontou que, no primeiro trimestre de 2026, foram decretadas 221 falências, contra 161 no mesmo período de 2025. Em 2024, segundo a mesma base, o país registrou 780 falências decretadas. Ou seja: o problema não é apenas jurídico. É de caixa, sobrevivência e capacidade de decisão.
Nesse ambiente, créditos judiciais não podem ser vistos apenas como processos em andamento. Eles são ativos. E ativos parados, quando há necessidade real de liquidez, têm custo.
Uma empresa pode ter um valor expressivo a receber e, ainda assim, buscar capital bancário caro para manter operação, pagar fornecedores, investir ou reorganizar dívidas. Um escritório pode ter honorários pendentes e precisar contratar, modernizar sistemas ou expandir. Um credor pode ter direito reconhecido, mas sem acesso ao dinheiro quando a vida econômica exige resposta.
É nesse ponto que a antecipação de créditos judiciais ganha relevância. Não como solução automática. Não como aposta sobre eleição. E muito menos como operação feita às pressas. Antecipar exige análise documental, titularidade confirmada, valor individualizado, fase processual, existência de penhoras, cessões anteriores, bloqueios e riscos.
A pergunta central deixa de ser apenas “quanto vou receber no futuro?” e passa a ser: “quanto custa esperar?”. Esperar pode ser a melhor escolha em muitos casos. Mas também pode significar perder uma oportunidade, contrair dívida mais cara ou deixar de tomar uma decisão estratégica no tempo certo.
Antecipar crédito judicial não é criar dívida. É transformar um ativo futuro em liquidez presente, com informação, segurança e transparência. Nos próximos 100 movimentos da economia, ninguém controla o calendário eleitoral, a velocidade dos processos ou o humor do crédito. Mas empresas e credores podem controlar melhor suas alternativas.
Porque o tempo da Justiça segue seu rito. O caixa, não.