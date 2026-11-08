Acidente entre motos deixa um morto e dois feridos em Vila Valério

Um homem de 38 anos morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente envolvendo duas motocicletas em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, no sábado (7). O motociclista que não resistiu aos ferimentos foi identificado como Jocimar de Souza. Ele conduzia uma Honda Pop.





Na outra motocicleta, uma Honda CG, seguiam dois homens. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor relatou aos policiais que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele e o passageiro que estava na garupa sofreram ferimentos e foram socorridos para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.





Ainda de acordo com a corporação, peritos da Polícia Científica avaliaram a suspeita de que a cena do acidente pudesse ter sido alterada antes da chegada da equipe. Detalhes não foram divulgados.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia de Polícia de Vila Valério.