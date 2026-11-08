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Itacibá

Homem reage a assalto, é esfaqueado e tem celular roubado em Cariacica

A vítima foi ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, onde foi constatado que os ferimentos eram superficiais e não apresentavam risco de morte

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 12:48

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 nov 2026 às 12:48

Um homem foi esfaqueado ao reagir a um assalto na noite de sábado (7), no bairro Itacibá, em CariacicaSegundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi atingida por três golpes de faca na região das costas. Logo após o ataque, o criminoso roubou o celular do homem e fugiu.


A vítima foi ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, onde foi constatado que os ferimentos eram superficiais e não apresentavam risco de morte.


A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação. 

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