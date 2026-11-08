Homem reage a assalto, é esfaqueado e tem celular roubado em Cariacica

Um homem foi esfaqueado ao reagir a um assalto na noite de sábado (7), no bairro Itacibá, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi atingida por três golpes de faca na região das costas. Logo após o ataque, o criminoso roubou o celular do homem e fugiu.
A vítima foi ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, onde foi constatado que os ferimentos eram superficiais e não apresentavam risco de morte.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação.