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Gastronomia

Croffle: aprenda a fazer em casa esse doce que combina croissant e waffle

Com massa folhada crocante por fora e macia por dentro, essa receita é uma alternativa para quem deseja experimentar novos sabores e texturas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 11:53

Croffle (Imagem: ptera | Shutterstock)
Croffle Crédito: Imagem: ptera | Shutterstock

Febre nas cafeterias e nas redes sociais, o croffle é a união perfeita entre dois clássicos: o croissant e o waffle . O resultado é um doce crocante e dourado por fora, macio e folhado por dentro, com aquelas marquinhas típicas. O melhor é que a receita é surpreendentemente simples e leva pouquíssimos ingredientes, ideal para o lanche da tarde ou para impressionar as visitas. Confira a receita a seguir!

Croffle

Ingredientes

Massa

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 xícara de chá de leite morno
  • 200 g de manteiga gelada
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Finalização

  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento biológico. Acrescente o leite morno aos poucos e mexa até formar uma massa homogênea. Sove por alguns minutos, cubra e deixe descansar por cerca de 1 hora, até dobrar de volume.

Com um rolo, abra a massa em um retângulo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e distribua a manteiga gelada em fatias finas sobre dois terços da massa. Dobre em três, como uma carta, e abra novamente com o rolo. Repita essa dobra de 2 a 3 vezes, levando à geladeira por 20 minutos entre uma e outra, para formar as camadas folhadas.

Finalização

Corte a massa em triângulos e enrole cada um a partir da base mais larga em direção à ponta, formando um  croissant , assim como no formato tradicional. Passe cada croissant no açúcar, cobrindo ambos os lados.

Preaqueça a máquina de waffle e unte levemente as placas com a manteiga. Coloque um croissant cru na máquina, feche e pressione bem, para que a massa ganhe o formato e as marcas características. Asse por cerca de 4 a 6 minutos, até o croffle ficar dourado, crocante e bem marcado. Retire com cuidado e repita o processo com o restante da massa. Sirva ainda morno.

Dica:  sirva com morangos fatiados por cima. Mel, chantili, calda de  chocolate  ou açúcar de confeiteiro também combinam muito bem.

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