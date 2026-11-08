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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

As cartas revelam as tendências para as finanças, os relacionamentos e o trabalho nos próximos dias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 10:53

A semana será de aprendizado e de resultados positivos para os nativos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A semana será de aprendizado e de resultados positivos para os nativos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Segundo o tarot, a semana será marcada por entusiasmo, novos começos e oportunidades de crescimento. Enquanto alguns signos poderão tirar projetos do papel, conquistar reconhecimento profissional e alcançar resultados positivos na vida financeira, outros terão momentos de harmonia familiar, reencontros e fortalecimento dos relacionamentos.

Além disso, o período favorecerá o aprendizado, as decisões conscientes, a superação de desafios e as transformações necessárias para encerrar ciclos e abrir espaço para novas experiências. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries — Ás de Paus

O ariano poderá colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O ariano poderá colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Será uma semana de entusiasmo, coragem e novos começos. A carta “Ás de Paus” anuncia oportunidades para colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação. Aproveite essa energia de renovação.

Touro — 9 de Ouros

O taurino deverá valorizar suas conquistas e aproveitar os frutos do seu trabalho (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O taurino deverá valorizar suas conquistas e aproveitar os frutos do seu trabalho Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A independência , a prosperidade e a satisfação pessoal estarão em destaque nesta semana. A carta “9 de Ouros” indica que seus esforços poderão trazer resultados positivos, especialmente na vida financeira. Por isso, valorize suas conquistas e aproveite os frutos do seu trabalho.

Gêmeos — Pajem de Espadas

O geminiano terá uma semana com descobertas e aprendizados (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O geminiano terá uma semana com descobertas e aprendizados Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Novas ideias, descobertas e aprendizados movimentarão sua semana. A carta “Pajem de Espadas” favorece os estudos, a comunicação e a busca por conhecimento. Por isso, esteja atento(a) às informações e oportunidades que surgirem.

Câncer — 10 de Copas

O canceriano viverá uma semana favorável para os relacionamentos afetivos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O canceriano viverá uma semana favorável para os relacionamentos afetivos Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A harmonia, a felicidade e a união familiar marcarão os próximos dias. Conforme a carta “10 de Copas”, a semana favorecerá os relacionamentos afetivos, os encontros especiais e os momentos de alegria compartilhada com pessoas queridas.

Leão — A Força

O leonino deverá confiar na sua força interior para superar desafios (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O leonino deverá confiar na sua força interior para superar desafios Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A coragem, o equilíbrio emocional e a autoconfiança serão seus maiores aliados nesta semana. A carta “A Força” indica capacidade para superar desafios com sabedoria e determinação. Por isso, confie na sua força interior.

Virgem — 3 de Ouros

O virginiano terá uma semana favorável para parcerias e projetos profissionais (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O virginiano terá uma semana favorável para parcerias e projetos profissionais Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

O trabalho em equipe e a dedicação serão recompensados. Segundo a carta “3 de Ouros”, a semana favorecerá parcerias, projetos profissionais e o reconhecimento de suas habilidades. Por isso, compartilhe conhecimentos e aceite novas oportunidades.

Libra — Rainha de Espadas

O libriano estará com a clareza mental e o discernimento favorecidos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O libriano estará com a clareza mental e o discernimento favorecidos Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A clareza mental e o discernimento estarão fortalecidos. Segundo a carta “Rainha de Espadas”, a semana pedirá decisões conscientes e conversas sinceras. Dessa maneira, sua capacidade de analisar situações com objetividade ajudará a encontrar boas soluções.

Escorpião — A Morte

O escorpiano terá uma semana de transformações profundas e renovação (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O escorpiano terá uma semana de transformações profundas e renovação Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Será uma semana de transformações profundas e renovação. A carta “A Morte” representa o encerramento de ciclos e a libertação de situações que já não fazem sentido. Assim, permita que o novo encontre espaço em sua vida ao longo da semana.

Sagitário — O Louco

O sagitariano poderá explorar possibilidades e sair da rotina (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O sagitariano poderá explorar possibilidades e sair da rotina Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A liberdade, a aventura e novas experiências estarão em destaque. Segundo a carta “O Louco”, a semana convidará você a explorar possibilidades e sair da rotina. Assim, confie no seu entusiasmo, mas mantenha atenção às escolhas.

Capricórnio — Rei de Ouros

O capricorniano terá uma semana de estabilidade e segurança (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O capricorniano terá uma semana de estabilidade e segurança Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

A estabilidade, a segurança e o crescimento material marcarão este período. A carta “Rei de Ouros” favorece decisões financeiras, projetos profissionais e conquistas construídas com responsabilidade e perseverança.

Aquário — 8 de Paus

O aquariano terá uma semana movimentada e com acontecimentos inesperados, mas positivos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O aquariano terá uma semana movimentada e com acontecimentos inesperados, mas positivos Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Movimento, novidades e acontecimentos inesperados poderão acelerar seus planos. Conforme a carta “8 de Paus”, a semana favorecerá viagens, comunicação e oportunidades que exigem respostas rápidas. Prepare-se para boas mudanças.

Peixes — 6 de Copas

O pisciano deverá se permitir viver momentos de ternura (Imagem: Nidhg | Shutterstock)
O pisciano deverá se permitir viver momentos de ternura Crédito: Imagem: Nidhg | Shutterstock

Afeto, boas lembranças e reencontros poderão trazer alegria ao seu coração. A carta “6 de Copas” favorece a reconciliação, os vínculos familiares e o resgate de sonhos antigos. Por isso, nesta semana, permita-se viver momentos de ternura.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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