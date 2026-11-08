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Norte do ES

Golfinhos de espécies diferentes são achados mortos em praia de Guriri

Animais das espécies boto-cinza e nariz-de-garrafa foram recolhidos pelo Instituto Baleia Jubarte para necropsia

Publicado em 08 de Novembro de 2026 às 10:33

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

08 nov 2026 às 10:33
À esquerda, o boto-cinza. À direita, o golfinho-nariz-de-garrafa Crédito: Instituto Baleia Jubarte

Dois golfinhos foram encontrados mortos no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, em um intervalo de menos de uma semana.


Segundo o coordenador de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, o primeiro registro ocorreu na última quarta-feira (4), quando foi localizado um macho da espécie boto-cinza. O segundo animal, avistado na areia neste sábado (7), foi identificado como um golfinho-nariz-de-garrafa, também macho. Exames serão realizados no instituto para apontar a causa das mortes. 


O especialista alerta ainda para os cuidados ao encontrar animais marinhos encalhados: a orientação é nunca tocar no animal, seja ele vivo ou morto, pelo risco de transmissão de doenças.


Ao flagrar casos de encalhe ou animais feridos na praia, a população deve manter distância e acionar a equipe de resgate pelo telefone 0800 991 4800.

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