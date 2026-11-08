Golfinhos de espécies diferentes são achados mortos em praia de Guriri

Dois golfinhos foram encontrados mortos no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, em um intervalo de menos de uma semana.





Segundo o coordenador de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, o primeiro registro ocorreu na última quarta-feira (4), quando foi localizado um macho da espécie boto-cinza. O segundo animal, avistado na areia neste sábado (7), foi identificado como um golfinho-nariz-de-garrafa, também macho. Exames serão realizados no instituto para apontar a causa das mortes.





O especialista alerta ainda para os cuidados ao encontrar animais marinhos encalhados: a orientação é nunca tocar no animal, seja ele vivo ou morto, pelo risco de transmissão de doenças.





Ao flagrar casos de encalhe ou animais feridos na praia, a população deve manter distância e acionar a equipe de resgate pelo telefone 0800 991 4800.