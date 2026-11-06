Elefante-marinho segue passeio pelo ES e aparece em praia de Vila Velha

Depois de passar por praias da Serra e de Guarapari, o elefante-marinho que vem chamando a atenção dos capixabas ao longo da semana apareceu em Vila Velha, nesta sexta-feira (6). Imagens mostram o mamífero descansando na faixa de areia, despertando a curiosidade de quem estava na praia (veja vídeo acima).





Segundo o Instituto Orca, o animal continua se deslocando pelo litoral do Espírito Santo. A organização informou que uma equipe foi enviada ao local para acompanhar a situação. A pedido do instituto, a localização exata do elefante-marinho não será divulgada para evitar a concentração de pessoas e possíveis situações de estresse para o animal.





Antes de ser visto em Vila Velha, o elefante-marinho havia sido avistado na Praia de Santa Mônica, em Guarapari, nesta quinta (5). O primeiro registro da semana ocorreu no domingo (2), próximo às falésias de Nova Almeida, na Serra. Na terça-feira (3), ele também foi visto na Praia dos Adventistas, em Guarapari.





O Instituto Orca orienta que as pessoas não se aproximem do animal, já que se trata de um animal selvagem, de grande porte, que pode reagir de maneira imprevisível caso seja perturbado. "A aproximação ou qualquer tipo de interferência pode causar estresse e prejudicar sua saúde", alertou o instituto.





A orientação é que novos avistamentos sejam comunicados ao Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES), pelo telefone 0800 991 4800.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que não havia recebido nenhum acionamento relacionado ao animal. A administração municipal acrescentou que também pode ser comunicada sobre a presença do elefante-marinho, pelo telefone 162.